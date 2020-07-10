خبرگزاری مهر - گروه استانها: طی هفتههای اخیر شاهد روند صعودی شیوع کرونا در کشور بودیم بهطوریکه رنگهای سفید استانها و شهرستانها یکییکی جای خود را به زرد و سپس قرمز داد.
برگزاری مراسم عروسی و عزا، نزدن ماسک و عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی و عادی انگاری کرونا سبب شد تا بسیاری از استانها در مرز هشدار قرار بگیرند.
سیما سادات لاری، بعدازظهر جمعه در ارتباط زنده تلویزیونی، به ارائه تازهترین آمار کرونا در کشور پرداخت. وی با اشاره به شناسایی ۲ هزار و ۲۶۲ مورد جدید کرونا در کشور طی شبانهروز گذشته، گفت: تاکنون ۲۵۳ هزار و ۷۲۰ نفر از جمعیت کشور به این بیماری مبتلا شدهاند.
لاری، تعداد فوتیها در ۲۴ ساعت گذشته را ۱۴۲ نفر اعلام کرد و افزود: بر همین اساس، تاکنون ۱۲ هزار و ۴۴۷ نفر از هموطنان براثر ابتلاء به این بیماری جان خود را ازدستدادهاند. سخنگوی وزارت بهداشت، آمار بهبودیافتگان را ۲۱۵ هزار و ۱۵ نفر اعلام کرد و گفت: در شرایط کنونی، تاکنون ۳۳۱۹ نفر از بیماران کرونا در وضعیت شدید و تحت مراقبتهای ویژه قرار دارند.
لاری افزود: تاکنون یکمیلیون و ۹۲۲ هزار و ۵۰۱ نمونه مورد آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجامشده است.
بنابراین گزارش همانند روزهای گذشته استانهای خوزستان، هرمزگان، بوشهر، کرمانشاه، کردستان، ایلام، آذربایجانهای غربی و شرقی و خراسان رضوی در وضعیت قرمز این بیماری قرار دارند. همچنین استانهای تهران، اصفهان، مازندران، گلستان، البرز، کرمان، یزد، سیستان و بلوچستان، همدان و اردبیل در وضعیت هشدار بیماری قرار دارند.
آخرین اخبار از وضعیت شیوع کرونا در استانها را در زیر میخوانید.
آذربایجان شرقی؛ افزایش فوتیها
در این استان ازنظر تعداد بیماران بستریشده در حال حاضر به بیشترین آمار در اواخر فروردین یعنی ۱۵۰ بستری در روز رسیدهایم، اما تعداد فوتیها نسبت به آن زمان افزایشیافته است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز با بیان اینکه ۱۲ شهرستان استان (شامل تبریز، مراغه، مرند، میانه، اهر، بناب، چاراویماق، سراب، هشترود، هریس، جلفا و هوراند) از نظر ما در وضعیت قرمز هستند، افزود: در حال حاضر هیچ شهری با وضعیت سفید نداریم و باوجوداینکه استان ما ازنظر تعداد مبتلایان در رتبه ۱۴ کشور است و بهطورکلی جزو استانهای پاک هستیم، اما بهاحتمالقوی در روزهای آینده به سمت آلودگی بیشتر حرکت خواهیم کرد.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی هم از اعمال برخی محدودیتها در شهرستانهای قرمز استان خبر داد و گفت: این محدودیتها از شنبه هفته جاری در این شهرستانها اعمالشده است.
دادستان عمومی و انقلاب تبریز اعلام کرد که در راستای مقابله با بیماری کرونا، برپایی هرگونه مراسم عزا و عروسی در آذربایجان شرقی ممنوع است.
آذربایجان غربی؛ رکورد زنی آمار
رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی آذربایجان غربی از افزایش و رکورد زنی آمار فوتیهای کرونا در استان طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و گفت: در این مدت ۲۰ نفر جان خود را از دست دادند.
جواد آقازاده در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد شدید از بیتوجهی مردم به هشدارها و محدودیتهای اعمالشده در استان برای قطع زنجیره کرونا افزود: در هفتههای اخیر هر تجمع، هر مراسم عروسی و عزا در استان آمار بالای مبتلا و نیز فوتیهای ناشی از کرونا را در پی داشته و مردم باوجوداین افزایش هیچ توجهی به هشدارها ندارند.
وی با بیان اینکه از امروز محدودیتهای اعمالشده برای یک هفته دیگر تمدید شد ادامه داد: تنها راه پیشگیری از شیوع این ویروس و قطع زنجیره انتقال خود مراقبتی و استفاده از ماسک به همراه پروتکلهای بهداشتی است، در این زمینه مردم با احساس مسئولیت در برابر جامعه کادر درمان را یاری دهند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی آذربایجان غربی گفت: در حال حاضر ۷۹۰ بیمار مبتلا به سندرم حاد تنفسی در بیمارستانهای استان بستری است که از این تعداد ۳۳۲ نفر به بیماری کووید ۱۹ بهطورقطع مبتلا و ۴۵۸ نفر نیز مشکوک به بیماری کرونا هستند.
آخرین آمارها از اصفهان
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: تاکنون ۶۷۵ نفر بیمار مبتلابه کرونا در بیمارستانهای اصفهان بستری شدند که از این میان ۱۳۷ نفر در وضعیت حاد در بخش مراقبتهای ویژه به سر میبرند.
آرش نجیمی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش بیماران مبتلابه کرونا در استان اصفهان بهغیراز کاشان و آران و بیدگل اظهار داشت: تاکنون موارد کل ابتلاء به بیماری کرونا در استان اصفهان به ۶۷۵ نفر رسیده است که از این میان ۱۳۷ نفر با وضعیت حاد در بخش مراقبتهای ویژه بستریشدهاند.
وی افزود: تعداد موارد دارای علامت و بستریشده کرونا در شبانهروز گذشته ۱۰۷ نفر گزارششده است. تعداد ۴۴ نفر هم مرخص شدند.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: اگر دستورالعملهای بهداشتی رعایت نشود و نسبت به استفاده از ماسک جدیت لازم اتخاذ نشود به وضعیت قرمز در استان اصفهان نزدیک میشویم.
اردبیل؛ ابتلاهای خوشهای و گروهی به کرونا
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت: از مردم استان درخواست داریم که از شرکت در مراسمات پرتجمع خودداری کنند تا شاهد رقص و پایکوبی کرونا در عروسیها و میهمانیها نباشیم.
دکتر شهرام حبیب زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند افزایشی بیماری کرونا در استان اردبیل عنوان کرد: برای اینکه استان اردبیل وارد وضعیت قرمز نشود باید با همکاری مردم و دستگاههای اجرای پروتکلهای بهداشتی بهصورت دقیق در جامعه رعایت شود.
وی بابیان اینکه در صورت ورود مجدد استان به وضعیت قرمز خسارات و آسیبهای سنگینی به اقتصاد و معیشت مردم و اصناف وارد خواهد شد، افزود: در مکانهای مسقف استفاده از ماسک ضرورت بیشتری دارد چراکه این ویروس با صحبت کردن، عطسه و سرفه بهراحتی انتقال مییابد.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل حضور مردم در مجالس ختم و عروسی را عامل تشدید آمار ابتلاء به کرونا دانست و گفت: از مردم استان درخواست داریم که از شرکت در مراسمات پرتجمع خودداری کنند و یا حتیالامکان اصول بهداشتی عنوانشده و فاصله اجتماعی یک و نیم متری را با افراد رعایت کنند تا شاهد رقص و پایکوبی کرونا این میهمان ناخوانده در مراسمات عروسی و اماکن پرتجمع نباشیم.
دکتر حبیب زاده از ابتلائات خوشهای و گروهی به کرونا در استان خبر داد و گفت: این یک هشدار جدی برای افرادی است که در مراسمات پرتجمع بدون توجه به رعایت شیوهنامههای بهداشتی حضور پیدا میکنند، لذا ابتلائات خوشهای، گروهی و خانوادگی جزو خطرناکترین موارد ابتلاء است و به دلیل بیتوجهی مردم به موارد یادشده شاهد به صدا درآمدن زنگ خطر کرونا در استان هستیم..
البرز؛ روند رو به رشد آمار مبتلایان
استاندار البرز با تأکید بر اینکه آمار مبتلایان به کرونا در استان بهشدت در حال افزایش است، گفت: بیمارستان صحرایی و اردوگاه سلامت با اعلام آمادگی سپاه پاسداران البرز راهاندازی میشود.
عزیزاله شهبازی در جلسه ستاد استانی مقابله با کرونا که عصر جمعه برگزار شد، با بیان اینکه اکنون شرایط بهمراتب سخت از پیک اول شیوع کرونا در فروردینماه است، افزود: در شرایط فعلی بیمارستانهای البرز مملو از مبتلایان به بیماری کرونا است و کادر بهداشت و درمان نیز از شدت گرفتن مراجعات و ارائه خدمات، خسته هستند.
وی با تأکید بر اینکه باید مصوبات با توجه به شرایط موجود متفاوت باشند، ادامه داد: با اعلام آمادگی سپاه پاسداران البرز، بیمارستان صحرایی ظرف یک هفته راهاندازی شود.
استاندار البرز با بیان اینکه در البرز به وضع اضطرار رسیدهایم، گفت: بیمارستان بحران نیز باید آماده شود.
شهبازی افزود: هلالاحمر، آموزشوپرورش، سپاه پاسداران و نیروی انتظامی، نیروهای آماده و آموزشدیده خود را برای کمک به کادر بهداشت و درمان معرفی کنند.
جزئیات آمار ابتلاء به کرونا در ایلام
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام از افزایش شمار مبتلایان به کرونا در استان ایلام به چهار هزار نفر خبر داد و گفت: در ۲۴ ساعت گذشته چهار مورد فوتی در استان ثبتشده است.
محمد کریمیان ظهر جمعه در جمع خبرنگاران از افزایش شمار مبتلایان به کرونا در استان به چهار هزار نفر خبر داد.
وی با اعلام این مطلب اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته تعداد ۸۱ مورد مثبت جدید بیماری کرونا در استان شناساییشده است.
کریمیان بیان کرد: متأسفانه در ۲۴ ساعت گذشته چهار مورد فوتی ناشی از بیماری کرونا در استان گزارششده و مجموع فوتشدگان ناشی از کرونا تا این لحظه ۱۱۷ نفر است.
وی گفت: چهار مورد فوتی امروز، از شهرستانهای ایلام، دهلران، بدره و آبدانان بوده است.
بوشهر؛ تعداد جانباختگان کرونا به ۱۴۵ نفر رسید
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با اشاره به اینکه تعداد بیماران کرونایی ترخیصشده بیش از بستریهای جدید است، گفت: تعداد جانباختگان کرونا در استان بوشهر به ۱۴۵ نفر رسید.
سعید کشمیری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی ۲۴ ساعت گذشته در استان بوشهر ۶۱ مورد از بیماران بستری کرونایی از بیمارستانها ترخیص و ۵۶ بیمار در بخشهای کرونایی استان بستریشدهاند.
وی اضافه کرد: با فوت ۹ مورد از بیماران کرونایی در استان بوشهر طی ۲۴ ساعت گذشته، تعداد جانباختگان کرونا در استان بوشهر به ۱۴۵ نفر رسید.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ادامه داد: هماکنون ۱۶۳ مورد قطعی بیماری کرونا در بیمارستانهای استان بستری هستند که ۵۳ مورد در بخش مراقبتهای ویژه هستند و تنفس ۲۹ نفر با دستگاه انجام میشود.
وی بیان کرد: هماکنون ۳۰۱ بیمار در بخشهای کرونایی بیمارستانهای استان بوشهر بستری هستند.
چهارمحال و بختیاری؛ ۱۶ بیمار در شرایط بحرانی
مجید شیرانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در جمع خبرنگاران با اشاره به آمار بیماری کرونا در استان در نوزدهمین روز تیرماه سال ۹۹ عنوان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته ۲۱۶ نفر با علائم بالینی مشکوک به بیماری کرونا به مراکز بهداشتی و درمانی سرپایی استان مراجعه داشتهاند و ۱۹ بیمار با علائم مشکوک به این بیماری در مراکز درمانی بستریشدهاند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته علاوه بر موارد سرپایی، تست ۹ مراجعهکننده بیمارستانی با علائم بالینی مشکوک به بیماری کووید ۱۹ که در مراکز درمانی بستریشده بودند مثبت قطعی اعلام شد.
وی گفت: هماکنون ۶۹ بیمار مثبت قطعی و مشکوک به بیماری کرونا در مراکز درمانی استان تحت مراقبت و درمان هستند که از این تعداد ۵۳ نفر مثبت قطعی و مابقی در انتظار پاسخ نتایج آزمایشات هستند.
وی بیان کرد: خوشبختانه طی ۲۴ ساعت گذشته، مورد فوتی جدید ناشی از ابتلاء به بیماری نوپدید کووید ۱۹ در استان گزارش نشده است و مجموع فوتیهای ناشی از ابتلاء به این بیماری در چهارمحال و بختیاری همان ۵۹ نفر است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: هماکنون ۱۶ بیمار با شرایط بحرانی و حال عمومی نسبتاً بد در بخشهای مراقبت ویژه مراکز درمانی استان تحت مراقبت و درمان هستند.
خراسان جنوبی؛ ۷ شهر قرمز شد
کامبیز مهدی زاده عصر جمعه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به افزایش مبتلایان به کرونا در استان اظهار کرد: متأسفانه هفت شهر استان در وضعیت قرمز این بیماری قرارگرفتهاند.
وی عنوان کرد: شهرستانهای بیرجند، خوسف، سربیشه، طبس، فردوس، قاین و نهبندان در وضعیت قرمز قرارگرفتهاند.
مهدی زاده بیان کرد: شهرستانهای درمیان و بشرویه در وضعیت نارنجی (پرخطر) شهرستانهای زیرکوه و سرایان در وضعیت زرد (متوسط خطر) هستند.
وی با بیان اینکه هیچ شهرستانی در وضعیت سفید قرار ندارد، تصریح کرد: تعداد فوتیهای ناشی از این بیماری نیز در استان افزایش داشته و با فوت یک نفر دیگر در ۲۴ ساعت گذشته شمار فوتیهای به ۷۰ نفر رسیده است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از بستری بودن ۲۰۱ بیمار با علائم حاد تنفسی در بیمارستانهای استان بستری خبر داد و گفت: از این تعداد ۹۱ نفر مبتلای قطعی بیماری کرونا هستند.
مهدی زاده افزود: هماکنون ۱۵ بیمار در بخش مراقبتهای ویژه بستری هستند که متأسفانه حال ۴ نفر وخیم است.
۱۷ شهرستان قرمز در خراسان رضوی
در استان خراسان رضوی ۱۷ شهرستان در وضعیت قرمز به سر میبرند، این ۱۷ شهرستان شامل مشهد، تایباد، تربتجام، تربتحیدریه، چناران، فریمان، فیروزه، قوچان، کاشمر، سرخس، گناباد، صالحآباد، رشتخوار، نیشابور، مهولات، کوهسرخ و زبرخان میشوند.
معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری خراسان رضوی گفت: طبق آمار، سفرها و ورود زائران به مشهد مقدس طی سه ماه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه پارسال ۴۱ درصد کاهش داشته است.
براتی با بیان اینکه امیدواریم تا دوباره به شرایطی نرسیم تا حرم تعطیل شود، اظهار کرد: متأسفانه شرایط بحران کرونایی این افتخار را از ما گرفته تا در خدمت زائرین باشیم و با کاهش چشمگیر حضور زائران در مشهد مواجه شدهایم، از همینرو آرزو میکنیم هرچه زودتر این بیماری برطرف شود تا مانند گذشته در خدمت زائرین امام رضا (ع) باشیم.
معاون سیاسی استانداری خراسان رضوی گفت: از اوایل تیر، روند ابتلاء به کرونا در مشهد و استان صعودی شد و این وضعیت ادامه دارد؛ اگر شرایط حادتر شود، مجبور به اعمال محدودیت بیشتر هستیم.
معاون استاندار بیان کرد: از اول تیرماه سال جاری شاهد رشد و گسترش ویروس کرونا در سطح استان بودیم و درحالیکه ۹۱ درصد مردم در اوج این بیماری نسبت به استفاده از ماسک اقدام میکردند، اما تا قبل از ۱۵ تیرماه، تنها ۳۷ درصد مردم پروتکلهای بهداشتی را رعایت کردند.
وی با اشاره به محدودیتهای جدید ششگانه بیان کرد: این محدودیتها شامل الزام استفاده از ماسک برای شهروندان، استفاده شهروندان از ماسک در اتوبوس، مترو و پاساژها، ممنوعیت برگزاری مراسم ترحیم و جشن تا اطلاع ثانوی، الزام استفاده از ماسک در تمام ادارات دولتی و غیردولتی، عدم ارائه خدمات ادارات به مراجعینی که از ماسک استفاده نمیکنند و برگزاری آموزشها و امتحانات بهصورت مجازی. همچنین کمیته نظارت نیز بر محدودیتهای اعمالشده نظارت خواهد داشت.
خراسان شمالی؛ برخورد با افرادی که دستورالعملها را رعایت نمیکنند
بر اساس گزارشهای دریافتی از ۲ شهرستان بجنورد و گرمه در خصوص تعداد مبتلایان به ویروس کرونا و قرمز شدن وضعیت، همه امتحانات دانشگاهی این ۲ شهرستان لغو میشود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی گفت: پس از تغییر وضعیت این ۲ شهرستان، اطلاعرسانی برای برگزاری امتحانات صورت خواهد گرفت.
حیاتی با درخواست از مردم خراسان شمالی برای رعایت پروتکلهای بهداشتی، زدن ماسک و پرهیز از تردد غیرضروری در شهر، افزود: دانشگاههای ۲ شهرستان بجنورد و گرمه موظف به اطلاعرسانی سریع مصوبه ستاد کرونای استانی به دانشجویان خود هستند.
استاندار خراسان شمالی با تأکید بر اینکه استفاده از ماسک برای تمام اقشار اجباری است، گفت: باید دسترسی ارزان به ماسک برای مردم فراهم شود.
محمدعلی شجاعی ظهر امروز در ستاد مبارزه با کرونا خراسان شمالی که در محل سالن جلسات استانداری برگزار شد اظهار کرد: فرمانداران اگر تشخیص دادند که شهرشان نیازمند محدودیت خاصی است، با دانشگاه علوم پزشکی مشورت کرده و سپس سریعاً به استانداری اعلام کنند تا آن را اجرایی کنیم.
استاندار خراسان شمالی با تأکید بر اینکه هیچ صنفی نباید تعطیل شود گفت: با کسانی که دستورالعملها را رعایت نمیکنند بهشدت برخورد کنید و اسیر احساسات نشوید زیرا جان مردم در اولویت است.
وی افزایش نظارت و برخورد را راه کاهش مبتلایان به کرونا دانست و افزود: دانشگاه علوم پزشکی بهتنهایی نمیتواند گروه نظارتی تشکیل دهد لذا مسئول اجرای پروتکلهای بهداشتی در هر بخشی متولی نظارت بر آن بخش است مثلاً اداره ورزش و جوانان باید روی باشگاههای ورزشی نظارت و برخورد کند و نتیجه را گزارش دهد.
خوزستان؛ استمرار محدودیتها
سخنگوی ستاد پیشگیری از ویروس کرونای استان خوزستان گفت: با توجه به آمارهای بهدستآمده، برای شیوع پیدا نکردن بیماری کرونا به دیگر شهرهای خوزستان، محدودیتها در آن شهرها پابرجا است.
رضا نجاتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فعالیت را در مکانهای پرخطری که احتمال گسترش ویروس کرونا زیاد است، ممنوع کردیم.
وی با بیان اینکه محدودیتها در شهرهای قرمز استان همچنان وجود دارد، افزود: با توجه به آمار ابتلاء در سطح کشور و استان خوزستان در صورت ادامه روند و رعایت نشدن پروتکلها این محدودیتها ادامهدار خواهد بود.
سخنگوی ستاد پیشگیری از ویروس کرونا استان خوزستان، بیان کرد: نگرانیها از اینکه به دلیل شرکت در مراسمها و رعایت نکردن پروتکلهای بهداشتی دیگر شهرهای استان نیز قرمز شود، موجب ایجاد محدودیتها شد.
نجاتی تصریح کرد: امید میرود با رعایت پروتکلها شهرهای قرمز خوزستان کاهش یابند و شاهد قرمز شدن دیگر شهرهای استان نباشیم.
زنجان، آمار افزایشی مبتلایان
پرویز قزلباش با بیان اینکه در ۲۴ ساعت گذشته ۴۷ نفر به آمار مبتلایان به کرونا در استان زنجان افزودهشده، گفت: درمجموع تاکنون تست کرونایی ۲۰۹۸ نفر بر اساس یافتههای آزمایشگاهی مثبت اعلامشده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان افزود: ۶۶۴ نفر به علت ابتلاء به ویروس کرونا در مراکز درمانی بستری هستند.
قزلباش با بیان اینکه طی ۲۴ ساعت گذشته دو نفر در استان زنجان براثر ابتلای به بیماری کرونا جان باختند، گفت: درمجموع تاکنون ۲۰۹ نفر به علت ابتلاء به این ویروس در استان جان خود را ازدستدادهاند.
وی افزود: از مجموع بیماران مبتلابه این ویروس هم تا به امروز یکهزار و ۶۷۷ نفر با بهبودی کامل از بیمارستان ترخیص شدهاند.
قزلباش گفت: تاکنون ۶ هزار و ۵۵۲ نفر بهدلیل مشکوک بودن به این ویروس در مراکز درمانی استان نمونهبرداری و بستریشدهاند.
سمنان؛ وضعیت سفید نیست!
رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان بابیان اینکه هماکنون دو شهرستان گرمسار و مهدیشهر در وضعیت قرمز هستند، گفت: وضعیت کرونا در حوزه این دانشگاه سفید نیست.
علیرضا آشناگر استاندار سمنان در حاشیه برگزاری دوازدهمین جلسه ستاد مدیریت مقابله با کرونا در استان سمنان و در جمع خبرنگاران به میزبانی استانداری درباره مهمترین مصوبات این نشست، توضیح داد: الزام به استفاده از ماسک در ادارات و نهادها و دستگاههای اجرایی سطح استان همراه با تأمین اقلام بهداشتی (مواد ضدعفونیکننده و ماسک) موردنیاز توسط تمامی دستگاههای اجرایی و شهرداریهای تابعه یکی از مصوبات این نشست بود.
وی همچنین از لغو برگزاری مراسم نماز جمعه مورخ بیستم تیرماه ۹۹ و همچنین نمازهای جماعت تا اطلاع ثانوی در شهرستانهای گرمسار و مهدیشهر خبر داد و تأکید کرد: ممنوعیت و لغو برگزاری مراسم و برنامههایی که منجر به تجمعات میشود مانند عروسی، ترحیم، برنامههای فرهنگی، ورزشی، اوقات فراغت، همایشهای اداری و … در سطح تمامی شهرستانهای استان سمنان از دیگر مصوبات بود.
استاندار سمنان با اشاره به ساماندهی برنامههای پرورشی جهت بهبود وضعیت روحی، روانی و جسمی دانش آموزان و افزایش نشاط اجتماعی آموزشوپرورش، تأکید کرد: رعایت پروتکلهای بهداشتی شامل تأمین فضای مناسب، ضدعفونی کردن محل برگزاری، و جلوگیری از اجتماعات قبل و بعد از برگزاری آزمون در برگزاری همه آزمونهای سراسری در سطح دانشگاهها و آموزشوپرورش شامل کنکور سراسری، آزمون ورودی مدارس خاص، آزمونهای تحصیلات تکمیلی و … تمان مراکز آموزش عالی و دانشگاههای استان و آموزشوپرورش با هماهنگی فرمانداران از دیگر مصوبات بود.
فارس؛ اعمال محدودیتهای یک هفتهای
عبدالرضا قاسم پور در گفتوگو با خبرنگار مهر بیان کرد: با توجه به میزان ابتلای افراد به بیماری کووید ۱۹ در استان فارس شاهد هستیم که محدودیتهای کرونایی در استان فارس یک هفته دیگر نیز تمدید شد البته در شهرستانهایی که دارای وضعیت قرمز شیوع کرونا هستند محدودیتهای سختگیرانهتری اعمال خواهد شد.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه محدودیتهای کرونایی در استان فارس یک هفته تمدیدشده است تمامی فعالیتهایی که در دوره اول محدودیتها لغو شده بود همچنان لغو باقی میماند و تمامی مراسمهای عقد عروسی و ترحیم در استان فارس تعطیل است.
معاون استاندار فارس تأکید کرد: فعالیت سیستم حملونقل شهری نظیر مترو و اتوبوس همچنان تعطیل خواهد بود و تا هفته آینده تعطیلیها ادامه خواهد داشت.
او به مردم توصیه کرد: با توجه به اینکه یکی از ارزانترین راههای مقابله با ویروس کووید ۱۹ استفاده از ماست که مردم برای ترددهای شهری خود از ماسک استفاده کنند و کسانی که ناقض محدودیتهای کرونایی در سطح استان هستند با آنان برخورد قانونی صورت میگیرد.
قزوین، مردم ویروس را جدی نگرفتهاند
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین گفت: با بستری شدن ۶۸ بیمار جدید در بیمارستان بوعلی و افزایش ۲۵ درصدی مبتلایان ویروس کرونا وضعیت شهرهای قزوین، تاکستان و البرز زرد شد.
استاندار قزوین گفت: با بحرانی شدن وضعیت استان قزوین با سختگیری بیشتر باید پروتکلهای بهداشتی با جدیت رعایت شود تا از قرمز شدن شرایط پیشگیری کنیم.
هدایت الله جمالی پور در جلسه ستاد پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا که بهصورت فوقالعاده در استانداری قزوین برگزار شد اظهار داشت: گزارشها نشان میدهد اوضاع استان درزمینهٔ ابتلاء به کرونا نگرانکننده است و برای آن باید تدبیر کنیم.
استاندار قزوین بیان کرد: تعطیل کردن اصناف و بازار میتواند آسیبهای بیشتری به مردم بزند لذا ابتدا باید هشدار و تذکر به فعالان بازار داده شود تا پروتکلهای بهداشتی را جدی بگیرند اما اگر بیتوجهی شد باید با جدیت برخورد شود.
جمالی پور تصریح کرد: در این شرایط نیازمند برنامهریزی منسجم، هدفمند و هوشیارانه و تصمیمات قاطع هستیم تا وضعیت استان قزوین به سمت قرمز شدن نرود.
وی گفت: متأسفانه برخی دستگاههای اجرایی هم سهلانگاری کردهاند و ویروس کرونا را جدی نگرفتهاند و امروز در وضعیت هشدار قرارگرفتهایم و در ادامه مسیر اگر سهلانگاری کنیم تمام زحمات کادر درمانی هدر خواهد رفت و با بحران مواجه خواهیم شد.
وی بیان کرد: به نظر میرسد مردم فراموشکار شدهاند و ویروس را جدی نگرفتهاند به همین دلیل وقتی عروسی در تالارها ممنوع میشود متأسفانه در باغ و فضاهای خارج از شهر جشن میگیرند و یک شهر را آلوده میکنند.
قم؛ رعایت پروتکلها در حرم حضرت معصومه (س)
مدیر بهداشت و درمان آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) گفت: زائران و مجاوران هنگام تشرف به حرم مطهر حضرت معصومه (س) باید دستورالعملهای بهداشتی را بهطور کامل رعایت کنند.
حمیدرضا قدیر رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: در ۲۴ ساعت گذشته و منتهی به ۲۰ تیرماه جاری، ۵۰ نفر در اورژانس مراکز درمانی قم با تشخیص احتمالی و مشکوک به کرونا پذیرش شدند.
وی بیان کرد: ۳۸ مورد بستری جدید در بخشها و زیر نظر اورژانس بیمارستان و ۳۷ نفر از کل بیمارانی که طی روزهای گذشته بستری بودند، ترخیص شدند.
به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم، در حال حاضر ۱۹۷ نفر مشکوک به کرونا در بیمارستانهای قم بستری هستند که حال ۴۰ نفر از آنها وخیم است.
آخرین آمار استان کردستان
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان از شناسایی ۸۸ بیمار جدید مبتلابه کرونا ویروس در ۲۴ ساعت گذشته تاکنون در استان خبر داد.
فرزین رضاعی در گفتوگو با خبرنگار فارس در سنندج اظهار کرد: در حال حاضر ۳۷۱ بیمار مبتلابه کرونا در بیمارستانهای استان بستری و تحت مداوا هستند. وی تصریح کرد: از ۲۴ ساعت گذشته تاکنون ۸۸ بیمار جدید مبتلابه کرونا در استان شناساییشده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اشاره به آمار بستریشدگان در کردستان به تفکیک بیمارستانهای استان افزود: در بیمارستان توحید سنندج ۱۶۲ نفر، بعثت سنندج ۶ نفر، کوثر سنندج ۴۵ نفر، امام خمینی سقز ۳۳ نفر، فجر مریوان ۳۸ نفر، شهید بهشتی قروه ۱۴ نفر، در بوعلی مریوان ۵ نفر، امام حسین بیجار ۱۲ نفر، در بیمارستان سینای کامیاران ۲۳ نفر، بیمارستان امام خمینی (ره) در دیواندره ۱۳ نفر، بیمارستان شهید چمران در سروآباد ۲ نفر، صلاحالدین بانه ۱ نفر، بیمارستان شهدا در دهگلان ۶ نفر و در بیمارستان رازی بانه ۱۱ نفر بستری هستند.
رضاعی اضافه کرد: اکنون ۷۵ بیمار مبتلا به کرونا در کردستان در بخش ویژه (آی سی یو) بستری هستند.
وی آمار فوتشدگان براثر بیماری کرونا در کردستان از ابتدا تاکنون را ۳۴۶ نفر عنوان کرد و گفت: از این تعداد ۷۰ نفر در سقز، ۱۱۵ نفر در سنندج، ۲۷ نفر در قروه ،۲۹ نفر در بانه، ۱۷ نفر در مریوان، ۲۵ نفر در بیجار، ۳۳ نفر در کامیاران، ۲۰ نفر در دیواندره و ۱۰ نفر در دهگلان جان باختند که همه موارد بهصورت بهداشتی و با رعایت دستورالعملهای مرتبط دفن شدهاند.
کرمان؛ آمار فوتیها به ۲۱۰ نفر رسید
مهدی شفیعی سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان بعدازظهر جمعه در نشست خبری اظهار کرد: در حال حاضر ۳۲۴ مورد مبتلابه کرونا در بیمارستانهای استان کرمان بستری هستند.
وی بیشترین موارد بستری مبتلابه کرونا با ۱۷۱ بیمار را متعلق به حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان دانست و افزود: حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت با ۵۷ نفر، حوزه دانشکده علوم پزشکی سیرجان با ۴۲ نفر، حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان با ۴۱ نفر، حوزه دانشگاه علوم پزشکی بم با ۱۳ نفر بعد از حوزه کرمان بیشترین آمار مبتلایان بستری را دارند.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان تعداد کل موارد بستری دارای تست مثبت کرونا در استان کرمان از ابتدای اپیدمی تاکنون را دو هزار و ۴۷۰ نفر ذکر کرد و گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۰۸ نفر در بیمارستانهای استان کرمان به دلیل ابتلاء به کووید ۱۹ بستریشدهاند.
وی بیان کرد: موارد جدید شامل ۴۳ مورد حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ۴۰ مورد حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، ۱۲ مورد حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، هفت مورد حوزه دانشکده علوم پزشکی سیرجان و شش مورد حوزه دانشگاه علوم پزشکی بم است.
شفیعی از درگذشت چهار نفر مبتلا به کرونا در استان کرمان طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و گفت: موارد فوتی شامل یک نفر از شهرستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دو نفر از شهرستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی جیرفت و یک نفر از شهرستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بم است.
وی گفت: درمجموع ۲۱۰ در استان کرمان براثر کووید ۱۹ جان خود را ازدستدادهاند.
کرمانشاه؛ ۸۰ درصد افراد ناقل فاقد علامت هستند
سارا شاهآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان کرمانشاه همچنان ازنظر شیوع ویروس کرونا در وضعیت قرمز قرار دارد و شمار افراد بستریشده بالا است، بنابراین برای پیشگیری از ابتلای به، این ویروس، استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی حداقل ۲ متر ضروری است.
مدیر گروه کنترل بیماریهای مرکز بهداشت استان کرمانشاه افزود: ۸۰ درصد افراد ناقل فاقد علامت هستند بنابراین استفاده از ماسک و رعایت دستورالعملهای بهداشتی برای پیشگیری از ابتلاء به ویروس کرونا بسیار حائز اهمیت است.
شاهآبادی گفت: اگرچه تا حدودی انتقال بیماری از طریق سطوح انجام میشود اما عمدتاً از طریق قطرات تنفسی فرد آلوده و عطسه، سرفه و صحبت کردن فرد ناقل این بیماری انتقال مییابد.
وی عنوان کرد: میان استفاده از ماسک و بستری شدن در بیمارستان رابطه معکوسی وجود دارد و بر اساس بررسیهای انجامشده افرادی که از ماسک استفاده نکردند بدحالتر بودند همچنین افراد بدحال در اجتماعات نظیر عزا و عروسی و مهمانیها حضور یافتهاند.
این مسئول ادامه داد: درصورتیکه هر دو فرد ناقل و سالم از ماسک استفاده کنند احتمال ابتلای فرد سالم کمتر از ۱.۵ درصد است و درصورتیکه هر دوی آنها علاوه بر استفاده از ماسک، فاصله دو متری را رعایت کنند، احتمال ابتلای فرد سالم به صفر درصد میرسد.
کهگیلویه و بویراحمد؛ در حال عبور از موج اول کرونا
پرویز یزدانپناه سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج عصر جمعه در گفتوگو با خبرنگاران افزود: با ثبت ۲ مورد دیگر فوتی در استان، شمار قربانیان کرونا به ۳۱ نفر رسید.
یزدانپناه با بیان اینکه فوتیهای امروز دو مورد ۷۱ ساله و ۷۹ ساله با بیماری زمینهای و مربوط به شهرستان گچساران و شهر دهدشت هستند، بیان کرد: در حال حاضر ۵۸ بیمار در بیمارستانهای معین کرونا در استان بستری هستند.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از بهبودی یکهزار و ۵۶۳ بیمار کرونایی در استان خبر داد و عنوان کرد: هفت بیمار در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستانهای معین کرونا بستری هستند.
وی با بیان اینکه در حال عبور از موج اول کرونا هستیم، اظهار کرد: عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی و درمانی صدمات بسیار زیادی به جامعه وارد میکند و شمار قربانیان را افزایش خواهد داد.
گلستان؛ بیمارستانها مملو از بیمار
بیتوجهی به رعایت پروتکلها و شرکت در مراسم عروسی سبب شد تا بیمارستانهای گلستان که روزهای آرامی را سپری میکردند، مملو از بیماران کرونایی شده و استان در وضعیت هشدار قرار بگیرد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گلستان در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: برای ارائه خدمات به بیماران بخشهای مختلف بیمارستانی را به بخش کرونا تبدیل کردیم.
سراجالدین عارف نیا افزود: در پیک اول بیماری (اسفندماه) ترس اولیه نسبت به کرونا وجود داشت و با خود قرنطینگی مردم و رعایت پروتکلها توانستیم از آن عبور کنیم اما هماکنون نسبت به بیماری، تطابق ایجادشده و مردم کرونا را یک ویروس ساده میپندارند و این خطرناک است.
وی بیان کرد: در برههای از زمان، تعداد بیماران بستری به ۱۵۰ نفر رسیده بود اما امروز شاهد هستیم که بیش از ۷۰۰ نفر در گلستان بستری هستند.
فرماندار گرگان گفت: برگزارکنندگان اجتماعات مانند مراسم عروسی و عزا در گرگان به جرم تهدید سلامت عمومی، مجرم شناخته میشوند. محمد حمیدی در خصوص آخرین اعمال محدودیتها در گرگان اظهار کرد: طبق اعلام دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان در وضعیت قرمز کرونا قرارگرفته و بهاینترتیب در جلسه شهرستانی مقابله با کرونا محدودیتهایی اعمال شد.
وی تصریح کرد: از امروز برگزاری هرگونه مراسم در منازل مسکونی و مساجد ممنوع است. حمیدی افزود: بهمنظور پیشگیری از شیوع بیشتر کرونا ویروس، رستورانها و غذاخوریها در داخل شهر، فقط مجاز به بیرون بری هستند.
وی ادامه داد: ۵۰ درصد این مراکز در کمربندی گرگان میتوانند با رعایت دستورالعملهای بهداشتی، فعال باشند. فرماندار گرگان همچنین از تعطیلی، تفرجگاهها، استخرهای سرپوشیده، بازارهای هفتگی، مهدهای کودک و مراکز آموزشی، تا اطلاع بعدی خبر داد.
گیلان؛ حضور گردشگران از عوامل افزایش تعداد مبتلایان
ارسلان سالاری رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان در جمع خبرنگاران با اشاره به افزایش شمار مبتلایان و فوتیهای ناشی از کرونا در کشور، اظهار کرد: در حال حاضر بهصورت میانگین ۲۰۰ تا ۲۵۰ نفر در بیمارستانهای استان بستری هستند.
وی با بیان اینکه گیلان یکی از استانهای درگیر در این زمینه بوده است، گفت: روزانه ۵۰ مورد به شمار مبتلایان به کووید ۱۹ در گیلان اضافه میشود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان در ادامه حضور گردشگران و مسافرتهای غیرضروری رو از عوامل افزایش تعداد مبتلایان در استان عنوان کرد و افزود: شهروندان باید همچنان پروتکلهای بهداشتی را رعایت کنند.
وی تأکید کرد: استفاده از ماسک و دستکش همچون گذشته باید در کنار رعایت فاصلهگذاری اجتماعی مورد اهتمام همگان باشد.
سالاری با اشاره به برگزاری مراسم عروسی و عزا و اجتماعات فامیلی، تصریح کرد: متأسفانه شاهد برگزاری اردوهای تفریحی بدون رعایت پروتکلهای بهداشتی هستیم.
وی به نسبت به شیوع موج بعدی کرونا در استان گیلان هشدار داد و گفت: پیشبینی میشود با اتمام امتحانات نظیر کنکور سراسری و همچنین آغاز مسافرتهای تابستانی شاهد شیوع دوباره کرونا در گیلان باشیم.
لرستان؛ شیوع بیماری کرونا رو به وخامت
استاندار لرستان، با اشاره به وضعیت نامناسب بیماری کرونا در استان، بر ضرورت رعایت پروتکلهای بهداشتی تا تغییر اوضاع کنونی و مهار شیوع کرونا تأکید کرد.
سید موسی خادمی با اشاره به شرایط نامطلوب شیوع کرونا در استان لرستان، گفت: تاکنون وضعیت استان لرستان در خصوص مدیریت بیماری کرونا بهخوبی انجامشده است، اما شرایط امروز مناسب نیست و ضرورت همکاری همه مردم و رعایت عموم از ضروریات است.
خادمی، تصریح کرد: با توجه به امکانات محدود درمانی در مقابله با کرونا لازم است در مواردی سختگیری شده و همه مردم، پایکار بیایند و مقابله با بیماری کرونا فرهنگسازی شود.
محمود ثمینی معاون استاندار لرستان هم در حاشیه بازدید از مراکز عمومی سطح شهر خرمآباد، وضعیت استان را به لحاظ شیوع بیماری کرونا رو به وخامت عنوان کرد و خواستار رعایت نکات بهداشتی توسط مردم شد.
وی، گفت: لرستان در چند هفته اخیر با رشد مبتلایان، بستریها و فوتیهای ناشی از کرونا مواجه شده است.
معاون استاندار لرستان با اشاره به اهمیت رعایت دستورالعملهای بهداشتی در بازارهای سرپوشیده، پاساژها و اماکن عمومی دولتی و خصوصی، اظهار داشت: بر اساس مصوبات ستاد مدیریت کرونا به مدت ۱۰ روز تالارهای پذیرایی تعطیل خواهد بود و در رابطه با اجرای مصوبات ستاد، تیمهای نظارتی از این اماکن بازدید کرده و در صورت بروز تخلف، برخورد قانونی انجام خواهد شد.
ثمینی، با اعلام این موضوع که مراسمات کانون شیوع بیماری کرونا هستند، تصریح کرد: با بررسیهای انجامشده در هر مراسم عروسی یا عزا بهطور میانگین تا ۵۰ نفر به بیماری مبتلا میشوند.
وی، افزود: با توجه به شرایط کنونی و تعطیلی تالارهای پذیرایی، مردم از برگزاری مراسم عروسی در منازل به دلیل عدم رعایت فاصلهگذاری اجتماعی اکیداً خودداری کنند.
معاون استاندار لرستان، بیان داشت: روند رو به رشد ابتلاء به کرونا بهخصوص در چند روز اخیر موجب شده تا مراکز درمانی برای بستری کردن بیماران با مشکل مواجه شوند و در صورت ادامه این رویه ممکن است با فاجعه روبرو شویم.
مازندران نارنجی شد
استاندار مازندران، پیشنهاد اصلی ستاد مقابله با کرونا را تعطیلی چندروزه واحدهای تجاری، رفاهی و خدماتی و نیز خلوتتر شدن شهرهای قرمز بیان کرد.
احمد حسین زادگان در جلسه ستاد کرونا آمل با اشاره به آخرین جلسه ستاد کرونای در مازندران به تحلیل وضعیت شهرهای قرمز در شهرهای آمل، بابل، بهشهر و نوشهر ازنظر کرونا پرداخت و با اشاره به محیطهای بسته بهعنوان مهمترین فاکتور برای گسترش کرونا تأکید کرد: به هر شکلی باید از تجمع افراد در محیطهای بسته، مسقف و کوچک جلوگیری کرد.
به گفته استاندار مازندران، این استان در دو هفته اخیر شرایط متفاوتی را تجربه کرده است. در طی ۱۰ روز اخیر همه شاخصها ازجمله میزان ابتلاء، تعداد مراجعات به مراکز بهداشتی و درمانی، آمار مراجعان سرپایی، موارد تست مثبت و بستری در بخشهای عادی و ویژه با افزایش روبرو بوده است.
حسین زادگان، شرایط شهرستان آمل را از نظر بیماری کرونا ناپایدار، سخت و شکننده تلقی کرد و با اشاره به اینکه با سیر جدیدی از بیماری روبرو خواهیم بود، گفت: در روزهای اخیر علاوه بر افزایش تعداد مراجعان بیمارستانی شاهد تنوع گستردهتر علائم بیماری مراجعان هستیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به بستری بودن ۶۲۸ بیمار مبتلا به کووید ۱۹ در استان، وضعیت استان را نارنجی اعلام کرد.
مرکزی؛ وضعیت نگرانکننده
استاندار مرکزی گفت: اگر شرایط نگرانکننده و پیشرفت و توسعه بیماری کرونا را در استان شاهد باشیم بهناچار امکان بازگشت محدودیتها در برخی از فعالیتها وجود دارد.
وی با بیان اینکه دوسوم استانهای کشور دارای وضعیت قرمز در ارتباط با بیماری کرونا هستند، بیان کرد: استان مرکزی تا امروز وضعیت قرمز را پیدا نکرده است که نتیجه همکاری مردم در رعایت پروتکلهای بهداشتی بوده است اما اگر افزایش تعداد بیماران مبتلا به کرونا را همچنان در استان شاهد باشیم وضعیت بسیار نگرانکننده خواهد بود.
استاندار مرکزی گفت: بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا از ۱۵ تیرماه زدن ماسک اجباری شد و ورود هر فرد در فضای عمومی با ماسک امکانپذیر است و اگر بتوان از این مرحله سخت عبور کنیم، مردم میتوانند به ما کمک کنند.
آقازاده با اشاره به ابتلاء تعدادی از پزشکان و کادر درمان به بیماری کرونا عنوان کرد: بااینوجود این نگرانی وجود دارد که نیرو بهاندازه کافی نباشد که به بیماران خدمترسانی کنند و وضعیت خاص و ویژهای است.
هرمزگان؛ تمدید یکهفتهای محدودیتها
استاندار هرمزگان از تمدید یکهفتهای محدودیتهای مقابله با کرونا در شهرستانهای دارای وضعیت قرمز شیوع این بیماری خبر داد.
فریدون همتی گفت: این محدودیتها از روز شنبه ۲۱ تیر در شهرستانهای دارای وضعیت قرمز شیوع بیماری کرونا در هرمزگان، به مدت یک هفته دیگر نیز تمدید شد.
استاندار هرمزگان گفت: بر اساس محدودیتهای ابلاغی در هفته پیش رو، فعالیت آموزشگاههای فنی و حرفهای، زبانسراها و سایر آموزشگاهها و کتابخانهها ممنوع و تعطیل است.
وی با تأکید بر اینکه حضور کارکنان و اربابرجوع بدون ماسک به ادارات اکیداً ممنوع است ادامه داد: در این مدت فعالیت سینماها، تئاتر و مراکز مشابه، موزه، باغموزهها و شهربازیها نیز ممنوع است.
همتی گفت: دیگر محدودیتها شامل تعطیلی تالارهای پذیرایی، آرایشگاههای زنانه و سالنهای زیبایی، کافهها، قهوهخانه و چاپخانهها است.
همدان، ۴ شهرستان قرمز شد
شمال استان همدان ازنظر کرونا وضعیت بهتری دارد و شهرستانهای همدان، نهاوند، ملایر و تویسرکان در وضعیت قرمز قرار دارند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان با اشاره به اینکه روند بستری و افزایش تختها افزایشی است، عنوان کرد: تعداد ۲۵ مرکز غربالگری در استان همدان وجود دارد و تاکنون تعداد ۸ هزار و ۵ نمونهگیری انجامشده و بیشترین آمار مرگومیر در جمعیت بالای ۶۰ سال است.
وی با ابراز خرسندی از اینکه بروز مرگ در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی همدان وجود نداشته است، گفت: مراکز ۱۶ ساعته در سراسر استان همدان خدمات خوبی به مردم ارائه میدهند.
حیدریمقدم بازگشاییها، گردش غیرمعقول جمعیت و تردد خارج استانی به داخل استان را از عوامل افزایش آمار مبتلایان به کرونا عنوان کرد و گفت: همدان ازنظر ثبت اطلاعات صنوف در سامانه وضعیت خوبی دارد.
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