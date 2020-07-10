اردبیل به ایستگاه پیک دوم کرونا رسید/۳ نفر فوتی در ۲۴ ساعت گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر شهرام حبیب زاده عصر جمعه در جمع خبرنگاران عنوان کرد: در ۲۴ ساعت گذشته ۴۴ بیمار جدید مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های استان بستری شدند که این رقم تقریباً مشابه پیک اول کرونای استان در فروردین ماه است و نشان‌دهنده ورود به خیز دوم اپیدمی می‌باشد.

وی با اشاره به این‌که تعداد کل بستری‌های مبتلا به کرونا در استان اردبیل ۲۳۶ نفر است، افزود: از این تعداد ۵۲ بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) بستری هستند و ۳۸ مورد ترخیص و ۳ مورد فوتی طی ۲۴ ساعت گذشته در مراکز درمانی استان ثبت شده است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل تصریح کرد: اگر وضعیت ابتلاء به بیماری با این روند پیش برود احتمالاً طی دو روز آینده وارد وضعیت قرمز خواهیم شد و طبیعتاً این وضعیت محدودیت‌هایی را در فعالیت‌های اجتماعی به دنبال خواهد داشت.

حبیب زاده تاکید کرد: مردم باید به صورت جدی پروتکل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنند و حتی‌الامکان برای کارهای غیرضروری از منزل بیرون نیایند تا هم روند ابتلاء به این بیماری کاهش یابد و هم اینکه فشار مضاعف به کادر درمان استان تحمیل نشود.