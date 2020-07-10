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۲۰ تیر ۱۳۹۹، ۲۲:۱۷

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل:

اردبیل به ایستگاه پیک دوم کرونا رسید/۳ نفر فوتی در ۲۴ ساعت گذشته

اردبیل به ایستگاه پیک دوم کرونا رسید/۳ نفر فوتی در ۲۴ ساعت گذشته

اردبیل- سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت: در ۲۴ ساعت گذشته ۴۴ بیمار جدید مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های استان بستری شدند که نشان‌دهنده ورود به خیز دوم اپیدمی می‌باشد.

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به گزارش خبرنگار مهر، دکتر شهرام حبیب زاده عصر جمعه در جمع خبرنگاران عنوان کرد: در ۲۴ ساعت گذشته ۴۴ بیمار جدید مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های استان بستری شدند که این رقم تقریباً مشابه پیک اول کرونای استان در فروردین ماه است و نشان‌دهنده ورود به خیز دوم اپیدمی می‌باشد.

وی با اشاره به این‌که تعداد کل بستری‌های مبتلا به کرونا در استان اردبیل ۲۳۶ نفر است، افزود: از این تعداد ۵۲ بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) بستری هستند و ۳۸ مورد ترخیص و ۳ مورد فوتی طی ۲۴ ساعت گذشته در مراکز درمانی استان ثبت شده است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل تصریح کرد: اگر وضعیت ابتلاء به بیماری با این روند پیش برود احتمالاً طی دو روز آینده وارد وضعیت قرمز خواهیم شد و طبیعتاً این وضعیت محدودیت‌هایی را در فعالیت‌های اجتماعی به دنبال خواهد داشت.

حبیب زاده تاکید کرد: مردم باید به صورت جدی پروتکل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنند و حتی‌الامکان برای کارهای غیرضروری از منزل بیرون نیایند تا هم روند ابتلاء به این بیماری کاهش یابد و هم اینکه فشار مضاعف به کادر درمان استان تحمیل نشود.

کد مطلب 4970514

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    نظرات

    • IR ۲۳:۲۳ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۰
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      انشالله جناب دادستان های استان جلوی عزاداری و عروسی را گرفتند عاقبت چند نفر احمق که مجلس ختم رفتند را پدر مادرهای ما پس میدهند چهار ماهه تو خونه حبس هستند اونوقت دوتا روستایی احمق پا میشه مجلس ختم میگیرن
      • رحیمی IR ۰۳:۱۴ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۱
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        جناب یا خانم محترم اینکه مجلس ختم یا عروسی برگزار میشه ربطی به روستای های عزیز نداره که شما احمق خطابشون میکنی ضمناً میزان شعور به روستا یا شهر نشین بودن ربطی نداره بهتر شمام کمی بااحترام انتقاد کنید

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