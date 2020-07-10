ممنوعیت فعالیت مراکز تجمعی در نیشابور، فیروزه و زبرخان

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قامتی در جلسه فوق‌العاده بررسی وضعیت کرونا در شهرستان‌های نیشابور، فیروزه و زبرخان در سالن دیالیز بیمارستان ۲۲ بهمن اظهار کرد: همه باید در کنار هم با این ویروس منحوس مبارزه کنیم، اگر درک مشترکی از ویروس کرونا نداشته باشیم راه به جایی نخواهیم برد.

فرماندار نیشابور با بیان اینکه ما نمی‌توانیم تصمیماتی بگیریم که همه مسائل اعم از اقتصادی را کنار بگذاریم، ابراز کرد: در تمامی مراکز عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی را شاهد بودیم و باید نظارت در شهرستان تقویت شود.

وی با اشاره به گلایه از عدم فرهنگ سازی رعایت پروتکل‌های بهداشتی در شهرستان اظهار کرد؛ ۲۰ هزار صنف مجوزدار در نیشابور داریم، چرا فرهنگ سازی از طریق این اصناف در شهرستان انجام نمی‌گیرد؟ فرهنگ سازی تنها به حرف نیست.

وی خطاب به رؤسای اصناف و مسئولان شهرستان افزود: اگر توان انجام مصوبات را نداریم، جلسه برگزار نکنیم، فقط در چهار روز اخیر ۱۶ فوتی در نیشابور داشته ایم این بدان معنی است که وضعیت هر روز بدتر از قبل است.

قامتی ادامه داد: هم اکنون چند نفر با کپسول اکسیژن در نیشابور زنده هستند و بحث کاملاً جدی است و هیچ چیز مهم‌تر از جان انسان‌ها نیست.

وی ابراز کرد: فقط در مراسم عروسی در نیشابور ۲۰ نفر مبتلا شده اند، وقتی مصوب می‌کنیم مراسمات عروسی نباید برگزار شود، چطور امروز شاهد هستیم مراسمات عروسی برگزار می‌شود؟

فرماندار نیشابور با اشاره به اوضاع نامطلوب مسکن در نیشابور بیان کرد: تقریباً ۴۰ درصد افزایش اجاره برای مستأجران را از نزدیک شاهد بودیم و این با توجه به اوضاع اقتصادی درست نیست و نیاز است که فرهنگ سازی شود.

وی بیان کرد: روز گذشته فقط ۵۰ درصد مردم نیشابور پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کرده‌اند این درحالی است که شرایط نیشابور از قرمز بالاتر است و انتظار است مردم شرایط را درک کنند. خستگی در کادر درمانی نیشابور کاملاً دیده می‌شود.

قامتی همچنین پیشنهاد داد: تیم‌هایی از سوی بسیج به‌صورت ارشادی در شهر ایجاد شود تا مردم از ماسک استفاده کنند.

وی اظهار کرد: اگر رعایت پروتکل‌های بهداشتی انجام گیرد تا هفته‌های آینده می‌توانیم شاهد کاهش مبتلایان باشیم.

فرماندار نیشابور گفت: فعالیت تمامی مراکز تجمعی شامل تالارها، مراکز آموزشی، پارک‌ها و مراکز گردشگری در سه شهرستان نیشابور، فیروزه و زبرخان از فردا ممنوع است.

وی در رابطه با فعالیت باشگاه‌های ورزشی اظهار کرد: رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان تعهد داده است در باشگاه‌های ورزشی در هر ۲۰۰ متر ۸ نفر فعالیت بیشتر نکنند و هرگونه اتفاقی در این زمینه مسئول آن اداره ورزش و جوانان است.

فرماندار فیروزه نیز اظهارکرد: هر تصمیمی در شهرستان نیشابور و زبرخان گرفته خواهد شد مطیع آن هستیم تا هر چه زودتر این ویروس منحوس نابود شود.

ابوالفضل حکیم پور افزود: آستانه تحمل مردم پایین آمده که این ناشی از تحریم و فشار اقتصادی که متحمل بر مردم است و اقتصاد و سلامت باید در کنار یکدیگر حفظ شود.

وی ابراز کرد: حساسیتی که در اسفندماه در میان مردم بود امروز دیگر وجود ندارد و بیماری کرونا در فیروزه از شهر به روستاهای شهرستان انتقال پیدا کرده است.

وی گفت: امیدواریم با بهترین تصمیم انشالله ویروس منحوس کرونا هر چه زودتر نابود شود.

فرماندار شهرستان زبرخان در این مراسم اظهار کرد: شهرستان به‌دلیل وجود شهرک صنعتی و مراکز گردشگری شرایط صنفی خاصی دارد و هر تصمیمی بر روی اشتغال مردم منطقه تاثیر می‌گذارد.

سید یحیی سلیمانی افزود: بنا به پیشنهاد دانشکده علوم پزشکی نیشابور به مدت ۴ روز تمام نماز جماعت، مراسمات عروسی و عزا تعطیل شد.

وی بیان کرد: تابع تصمیم جمع خواهیم بود تا زودتر این ویروس در شهرستان زبرخان رفع شود.