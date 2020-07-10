تساوی بدون گل ماشین سازی و پرسپولیس در نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال ماشین سازی تبریز از ساعت ۲۰:۱۵ امشب میزبان پرسپولیس در ورزشگاه شهید سلیمانی تبریز بود که نیمه نخست این بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید.

رضا مهاجری سرمربی ماشین سازان که در نشست خبری قبل از این دیدار مدعی شده بود شاگردانش یکی از سخت ترین بازی های خود را خواهند داشت در دقایق ابتدایی، دفاع فشرده را در یک سوم زمین خود در دستور کار قرار دادند تا مانع از گلزنی مهاجمان زهردار پرسپولیس شوند.

سرخپوشان پایتخت که با توجه به مصدومیت محسن ربیع خواه، محمد نادری، امید عالیشاه، وحید امیری و محرومیت کمال کامیابی نیا با ترکیبی نسبتا متاوت وارد زمین شده بود حملات زیادی را در ۲۰ دقیقه ابتدایی داشت اما دفاع پر تعداد و چند لایه ماشین سازی مانع از گلزنی آنها شد.

در ادامه، تیم میزبان جرات حمله کردن پیدا کرد تا بتواند راه به دروازه بوژیدار رادوشوویچ پیدا کند اما مهاجمان کم تعداد این تیم در مقابل ترکیب خط دفاعی مستحکم پرسپولیس اه به جایی نبرد تا بار دیگر سرخپوشان نبض بازی را در اختیار بگیرند.

دوندگی های بی امان بازیکنان پرسپولیس راه به جایی نبرد تا نیمه اول این بازی بدون گل به اتمام برسد.