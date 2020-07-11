۷۰۰نفر مستمری بگیر بهزیستی در شاهرود وجود دارد/تحویل مسکن معلولان

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها، مهناز همتی: هفته بهزیستی از ۲۱ تا ۲۷ تیرماه مصادف با چهلمین سالگرد تأسیس بهزیستی به همت شهید فیاض‌بخش است شعار هفته بهزیستی در سال ۹۹ شفافیت، تحول خدمت و ارتقا سلامت اجتماعی در خانواده نام‌گذاری شده است و شاید بتوان گفت بهزیستی سازمانی که کودکان وزنان بدسرپرست یا بی‌سرپرست، معتادان بهبودیافته، سالمندان و معلولان را تحت حمایت خود دارد و می‌کوشد تا در راستای هدف خود این افراد را توانمند و امید را در بین آن‌ها زنده کند.

باید اذعان داشت که بهزیستی در کاهش آسیب‌های اجتماعی نیز فعالیت می‌کند و دارای برنامه‌هایی برای کاهش اعتیاد، کودک‌آزاری و غیره است که این مهم در سطح استان سمنان و ازجمله شاهرود به‌طور جد پیگیری می‌شود که طرح جمع‌آوری قلیان خانه‌ها و معتادان با همکاری نیروی انتظامی و انتقال معتادان به کمپ‌ها ازجمله آن‌ها بود که در شاهرود انجام شد.

کمیته مناسب‌سازی اماکن و معابر نیز طی یکی دو سال اخیر نیز با دبیری بهزیستی در فرمانداری شاهرود و استانداری برگزار و نتیجه آن الزام دستگاه‌ها به رعایت مصوبات این کارگروه شده است که راه‌اندازی اتوبوس ویژه معلولان ازجمله این طرح‌ها در شاهرود بوده‌است.

هفته بهزیستی امسال با ایام پیک کرونا همراه است که قطعاً برگزاری برخی برنامه‌ها را با چالش‌هایی همراه می‌کند اما شاید این هفته فرصت خوبی برای ما باشد تا با مسعود جهانسیر رئیس بهزیستی شاهرود و معاون مدیرکل استان سمنان به گفتگو بنشینیم و از سیمای نزدیک با فعالیت‌ها و برنامه‌های این سازمان آشنا شویم.

*برنامه‌های هفته بهزیستی را در شهرستان شاهرود بیان کنید

برنامه‌های مختلفی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی با توجه به شیوع ویروس کرونا طی این ایام در نظر گرفته‌شده است حضور در گلزار شهدای گمنام و نماز جمعه، حضور در منزل مددجویی، تجلیل از خیران سلامت، نشست‌های تخصصی به‌صورت ویدئوکنفرانس با مدیران مهدهای کودک، تجلیل از بازنشستگان، برگزاری ویدئوکنفرانس با معاونت توان‌بخشی و مسئولان کمپ ترک اعتیاد، حضور در پایگاه‌های انتقال خون، ارتباط تلفنی با مددجویان، بازدید از مراکز شبانه‌روزی توان‌بخشی ازجمله این برنامه‌ها خواهد بود.

*آیا برنامه شاخصی نیز در این ایام منظور شده است؟

دو واحد مسکونی برای خانواده‌های دارای دو معلول با حضور معاونت حوزه مشارکت حقوقی و دو طرح اشتغال زنان سرپرست خانواده دو برنامه شاخص هفته بهزیستی در شاهرود است.

*چه تعداد در شهرستان معلول وجود دارد؟

در شهرستان شاهرود سه هزار و ۳۱۵ نفر معلول دارای پرونده در بهزیستی هستند که از این تعداد یک هزار و ۸۲ نفر معلولان جسمی و حرکتی ۹۶۱ نفر معلول ذهنی را تشکیل می‌دهند همچنین ۳۶۱ نفر بیماران مشکلات اعصاب و روان و ۴۵۴ نفر معلولیت شنوایی، ۴۰۸ نفر معلولیت بینایی و ۴۹ نفر مشکلات گفتاری دارند.

از این تعداد ۶۹۳ نفر مستمری‌بگیر وجود دارند که بر اساس ابعاد خانوار مستمری ماهیانه قریب به ۳۸ میلیون تومان از بهزیستی دریافت می‌کنند معلولان ضایع نخایی نیز ۱۴۰ نفر در سطح شهرستان هستند که ۵۵۰ هزار تومان هر نفر دریافت می‌کند.

*چه خدماتی در مراکز توان‌بخشی ارائه می‌شود؟

سه مرکز شبانه‌روزی توان‌بخشی در سطح شهرستان شاهرود وجود دارد بیماران روانی مزمن قائم در سه فاز شبانه‌روزی با ظرفیت ۵۰ نفر فعال است که عملاً ۶۰ نفر نگهداری می‌شوند ویزیت در منزل توسط تیم تخصصی با ظرفیت ۵۰ نفر صورت می‌گیرد و همچنین مرکز روزانه با ظرفیت ۳۰ نفر فعالیت دارد.

دومین مرکز موجود آسایشگاه سالمندان ثامن ائمه است که ظرفیت شبانه روی ۱۵۰ نفر دارد و در حال حاضر ۶۰ سالمند در آن نگهداری می‌شوند ویزیت در منزل با اعزام تیم تخصصی با ظرفیت ۵۰ نفر صورت می‌گیرد و خدمات مراقب در منزل به معلولان شدید با ظرفیت ۶۰ نفر ارائه خواهد شد.

سومین مرکز موجود مرکز نگهداری دختران معلول ذهنی شبانه‌روزی بالای ۱۴ سال سمیه واقع در روستای اردیان است که ظرفیت اسمی ۵۰ نفر را دارد و در حال حاضر ۴۰ نفر از دختران ذهنی در اینجا نگهداری می‌شوند.

*چه تعداد مرکز روزانه توان‌بخشی روزانه در شاهرود فعال است؟

هفت مرکز روزانه توان‌بخشی در سطح شهرستان وجود دارد مرکز معلولان ذهنی زیر ۱۴ سال، مرکز معلولان ذهنی بالای ۱۴ سال دختر و مرکز معلولان ذهنی پسران بالای ۱۴ سال فعال هستند و همچنین تنها مرکز روزانه خانواده و کودک کم‌شنوا و ناشنوا سطح استان در شاهرود وجود دارد و مرکز روزانه سالمندان خانم، مرکز روزانه بیماران روانی مزمن و اولین مرکز اوتیسم شهرستان فعال است.

*چه تعداد سرپرست زن خانوار تحت پوشش بهزیستی هستند؟

۴۱۱ خانوار با سرپرستی زن در بهزیستی شاهرود مستمری‌بگیر هستند که ماهیانه ۳۶ میلیون تومان بر اساس ابعاد خانوار این افراد دریافت می‌کنند علاوه بر آن‌یک سری پرونده‌هایی نیز وجود دارد که افراد به شکل تک نوبتی و موردی تحت پوشش بهزیستی هستند که این افراد ۵۲۰ خانوار را تشکیل می‌دهند

*در مورد فعالیت‌های حوزه اجتماعی توضیح دهید

سال گذشته سه هزار و ۴۴۶ تماس تلفنی با خط ۱۲۳ مرتبط با شهرستان شاهرود برقرارشده است و همچنین برای مداخله در کاهش طلاق نیز ۸۳۷ مورد مراجعه داشتند.

چهار مرکز شبه خانواده برای نگهداری کودکان بی‌سرپرست یا بد سرپرست در شاهرود وجود دارد شیرخوارگاه شاهرود نیز با ظرفیت ۲۵ نفر برای کودک تا شش سال فعال است و برای کودکان هفت الی ۱۲ سال دو مرکز پسران و یک مرکز دختران فعالیت دارد.

در حوزه امور اجتماعی یک سری فرزندانی نیز وجود دارند که پدر و مادر بالاسر آن‌ها نیست و توسط بستگان نزدیک نگهداری می‌شوند و این افراد امداد بگیر ۱۷ نفر را در بردارد و که ماهیانه ۶۵۰ هزار تومان به آن‌ها پرداخت خواهد شد.

یکی دیگر از فعالیت‌های امور اجتماعی مهدهای کودک هستند که ۲۸ مهدکودک در سطح شهرستان وجود دارد و از این تعداد ۱۶ مهد شهری و ۹ روستا مهد و سه مهد حاشیه‌ای را تشکیل می‌دهند که کودکان از شش ماه تا شش سال مورد آموزش قرار می‌گیرند که یک هزار و ۶۰۰ کودک را در بردارد.

*چه تعداد به فرزندخواندگی پذیرفته شدند؟

خانواده‌های متقاضی فرزندان بهزیستی به این مرکز مراجعه می‌کنند که این اقدام به‌صورت استانی صورت می‌گیرد و باید گفت سال گذشته ۲۱ فرزند شامل ۱۱ دختر و ۱۰ پسر تحویل خانواده‌های متقاضی فرزندخواندگی شده است.

سال گذشته تعداد پنج خانوار متقاضی جدید فرزندخواندگی به ثبت رسید که در نوبت شرایط فرزندخواندگی قرار دارند.

*چه تعداد معتاد تحت پوشش بهزیستی هستند؟

دو مرکز سرپایی معتادان در شاهرود وجود دارد که سال گذشته ۲۵۹ نفر معتاد از آن خدمات لازم شامل دارودرمانی و مشاوره را دریافت کردند هفت مرکز اقامتی میان‌مدت و یا کمپ‌های ترک اعتیاد در شاهرود وجود دارد که شش مورد به آقایان و یک مورد به بانوان اختصاص‌یافته است که در این مراکز یک هزار و ۶۳۳ نفر مورد درمان قرار گرفتند.

علاوه بر موارد فوق تیم سیار در محله‌های پرخطر وسایل بهداشتی را به معتادان ارائه می‌دهد همچنین مرکز کاهش آسیب نیز از سال ۹۷ در شهرستان شروع به فعالیت کرده است که سال گذشته ۱۶۲ نفر از اقامت شبانه استفاده کردند و برای معتادانی که کارتن‌خواب هستند به‌عنوان سرپناه شبانه طی سال گذشته ۶۰ موردپذیرش شدند.

*در مورد طرح‌های پیشگیری از اعتیاد توضیح دهید

برای طرح اجتماع‌محور پیشگیری از اعتیاد نیز سه مؤسسه سال گذشته با بهزیستی همکاری داشتند که این افراد در ۱۶ محیط کاری مجموعاً شش هزار و ۸۲۱ نفر را مورد آموزش قراردادند.

پنج مورد اجرای طرح مصون‌سازی کودکان قبل از مدرسه در سطح شهرستان انجام شد.

در شاهرود شش مرکز مشاوره وجود دارد که یک مورد عمومی، سه دفتر مشاوره و یک مرکز تخصصی و یک مرکز سلامت محلی را تشکیل می‌دهد که سال گذشته مبلغ ۲۲۲ میلیون ریال یارانه بابت مشاوره به مراجعان نیازمند و افراد متقاضی طلاق بودند پرداخت شد که ۲۶۳ نفر در قالب ۵۱۷ جلسه مشاوره مجموعاً از این یارانه برخوردار شدند.

*برای پیشگیری از معلولیت‌ها چه طرح‌هایی دارید؟

تنها مرکز مشاوره ژنتیک دولتی سطح استان در شهرستان شاهرود است سال گذشته ۱۷۶ مورد مشاوره در این مرکز انجام شد و یک هزار و ۸۴ مشاوره در مرکز غیردولتی صورت گرفت که به ۸۶ نفر خدمات انجام آزمایش ژنتیک به مبلغ یک میلیارد و ۳۹۲ میلیون ریال در کل استان پرداخت شد.

غربال‌گری مشاوره ژنتیک چند سال پیش در ارتباط با دختران ۱۵ تا ۲۵ سال راه‌اندازی شد که سال گذشته یک هزار و ۶۲ نفر از این خدمات استفاده کردند.

طرح‌هایی در قالب پیشگیری از معلولیت سالمندی نیز وجود دارد که سال گذشته ۲۵۰ نفر از افراد مختلف در آن شرکت کردند.

غربالگری شنوایی نوزادان و شیر خوران در سطح بیمارستان‌ها و زایشگاه‌ها انجام می‌شود که سال گذشته یک هزار و ۲۲ مورد از آن بهره‌مند شدند و چشم کودکان سه تا شش سال به تعداد هشت هزار و ۱۰۰ نفر مورد معاینه قرار گرفت که امسال از ۱۵ تیر آغاز و تا پایان مهر ادامه دارد.

*در مورد تسهیلات اشتغال نیز توضیح دهید

سال گذشته ۴۸ مورد تسهیلات اشتغال با مبلغ دو میلیارد تومان به جامعه هدف اعم از معلولان، زنان سرپرست خانوار و معتادان بهبودیافته پرداخت شد.

افرادی که حداقل شش ماه از زمان ترک اعتیاد آن‌ها سپری‌شده باشد می‌توانند درخواست وام اشتغال کنند که سال گذشته ۱۴ مورد تسهیلات اشتغال به مبلغ ۴۷۰ میلیون تومان به این افراد پرداخت‌شده است.

*سخن آخر

نمایشگاهی برای به نمایش گذاشتن و فروش محصولات این جامعه هدف برپا شده و می‌کوشیم تا در این مراکز افراد را توانمند و زمینه را برای اشتغال آن‌ها فراهم کنیم.