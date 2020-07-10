قدردانی «برهم صالح» از نقش مرجعیت دینی در مبارزه با داعش در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، برهم صالح رئیس جمهور عراق، در بیانیه‌ای به مناسبت سومین سالگرد آزادسازی شهر موصل از نقش مرجعیت دینی در مبارزه با داعش و تحقق پیروزی در این کشور و همچنین کمک رسانی کشورهای دوست در این خصوص قدردانی کرد.

وی اعلام کرد: تلاش‌ها تا زمان نابودی تمام عناصر باقیمانده از تشکیلات تروریستی داعش و تروریسم و هم چنین جنایت و فساد با تمام عناوین آن متوقف نخواهد شد.

برهم صالح افزود: ما تا زمانی که آخرین آواره و مهاجر عراقی به منزل خود در شرایط امن بازنگشته خاطرجمع نخواهیم شد.

برهم صالح بیان داشت: تا زمانی که شهرهای ویران شده بازسازی نشود و زندگی نابود شده به آنها دوباره باز نگردد ما از پای نخواهیم نشست.

رئیس جمهور عراق افزود: پیروزی و آزاد سازی شهرها در برابر ما به عنوان مقامات کشور مسئولیت پیشبرد عراق و نهادهای کشور و همچنین بازگرداندن اعتماد را قرار می‌دهد.

وی در ادامه گفت: ما موصل را آزاد کرده و شهرها و روستاهای خود را با فداکاری‌های بزرگ و شجاعت قهرمانان و اراده و اتحاد تمام عراقی‌ها به کشور بازگردانیم.