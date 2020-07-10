سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در نشست خبری شرکت نکرد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال ماشین سازی تبریز و پرسپولیس در حالی از ساعت ۲۰:۱۵ امشب در هفته بیست و چهارم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال برگزار شد که با پیروزی یک بر صفر سرخ پوشان پایتخت همراه بود. مهدی ترابی (۸۴- پنالتی) برای پرسپولیس گلزنی کرد.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس بعد از پایان بازی حاضر به شرکت در کنفرانس خبری پس از دیدار تیمش مقابل ماشین‌سازی تبریز نشد و او بعد از اینکه به سالن نشست خبری آمد اعلام کرد که سالن کوچک است و تعداد افراد حاضر در نشست خبری زیاد است.

این در حالی است که در سالن نشست خبری ورزشگاه تیم ماشین سازی تبریز فقط چند نفر فیلمبردار حضور داشتند.