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۲۰ تیر ۱۳۹۹، ۲۳:۰۲

یحیی کوچک بودن سالن را بهانه کرد

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در نشست خبری شرکت نکرد

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در نشست خبری شرکت نکرد

تبریز- یحیی گل‌محمدی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در نشست خبری بعداز دیدار تیمش برابر ماشین سازی در تبریز شرکت نکرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال ماشین سازی تبریز و پرسپولیس در حالی از ساعت ۲۰:۱۵ امشب در هفته بیست و چهارم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال برگزار شد که با پیروزی یک بر صفر سرخ پوشان پایتخت همراه بود. مهدی ترابی (۸۴- پنالتی) برای پرسپولیس گلزنی کرد.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس بعد از پایان بازی حاضر به شرکت در کنفرانس خبری پس از دیدار تیمش مقابل ماشین‌سازی تبریز نشد و او بعد از اینکه به سالن نشست خبری آمد اعلام کرد که سالن کوچک است و تعداد افراد حاضر در نشست خبری زیاد است.

این در حالی است که در سالن نشست خبری ورزشگاه تیم ماشین سازی تبریز فقط چند نفر فیلمبردار حضور داشتند.

کد مطلب 4970538

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