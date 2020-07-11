احمد قویدل، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: متأسفانه کرونا با شدت در حال شیوع در کشور است. کلید مقابله با کرونا آگاهی‌بخشی به مردم است. سازمان‌های مردم نهاد به عنوان تشکل‌های سازمان یافته مردم نقش مهمی در آگاهی‌بخشی به مردم می‌توانند ایفا نمایند.

وی افزود: این سازمان‌ها با توجه به اینکه اساساً غیر سیاسی و غیر انتفاعی هستند می‌توانند اعتماد مردم را فارغ از مشکلات جاری در کشور جلب نموده و در مهار این بحران خانمان سوز به دولت کمک نمایند.

قویدل تصریح کرد: در آغاز بحران کرونا ما شاهد تلاش‌های گسترده این سازمان‌ها در حوزه آگاهی بخشی، حمایتی و انعکاس مطالبات مردم به دولت بودیم. این فرآیند تا اوایل خرداد با ظرفیت خوبی جاری بود و اثر خود را جامعه نیز داشت. یک همکاری بزرگ که تحت عنوان «شبکه کمک» ارتباط بین شبکه‌های تخصصی سازمان‌های مردم نهاد را که بالغ بر ۲۰۰۰ سازمان را در سطح کشور پوشش می‌داد، فعال گردید و نتایج خوبی هم از این همکاری بی سابقه گرفته شد.

وی ادامه داد: اما با بر طرف شدن محدودیت‌ها برای مقابله با کرونا، شاهد کمرنگ شدن فعالیت‌های سازمان‌های مردم نهاد هستیم. بخشی از این سکته اجتماعی کاملاً طبیعی است. به نوعی جامعه در حال هضم کردن راهبرد جدیدی است که راه مقابله با کرونا زندگی هوشمندانه با کرونا است.

قویدل افزود: درک و هضم این واقعیت، برابر است با پذیرش این واقعیت تلخ که این میهمان ناخوانده چند سالی ماندگار است. درک این واقعیت برای همه از جمله سازمان‌های مردم نهاد دشوار است. بی تردید ظرفیت‌های مالی سازمان‌های مردم نهاد با توجه به اینکه اساساً از کمک‌های مردمی برای اداره فعالیت‌های خود بهره مند می‌شوند این اجازه را نمی‌دهد که مانند ماه‌های آغازین حمایت مالی و معیشتی از مردم را به صورت گسترده ادامه دهند. اما آگاهی‌بخشی و دعوت مردم به رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی و همچنین انعکاس مطالبات آنها به دولت می‌بایست بیشتر از گذشته به اشکال متنوع در دستور کار سازمان‌های مردم نهاد به عنوان گروه‌های مرجع جامعه باشد.

وی در ادامه گفت: مردم باید این باور را پیدا کنند که سال‌ها با بیماری کرونا باید بتوانند زندگی کنند و با رعایت اصول بهداشتی اجازه ندهند که این بیماری شیوع بیشتری یابد و جان آنان و عزیزانشان را تهدید کند.

مدیرعامل کانون هموفیلی ایران، افزود: کارشناسان بهداشت در حوزه ملی و بین‌المللی و سازمان بهداشت جهانی همه بر این اتفاق نظر هستند که شکست کرونا با کشف واکسن و داروی درمان آن میسر است. اکثر اظهارنظرها در این حوزه با توجه به ضرورت آزمایش انسانی و حیوانی واکسن و درمان کرونا در استانداردهای قابل قبول، افقی کمتر از دو سال برای عرضه آن به جهان متصور نگردیده‌اند.

وی گفت: نکته مهم‌تر از کشف واکسن و درمان کرونا که بسیار با اهمیت است آن است که این بیماری چون همه گیر (پاندمی) و یک چالش جهانی است. کشف دارو و واکسن یک گام مهم و اساسی است اما آنچه که ریشه کنی این بیماری را میسر می‌کند آن است که این کشف در دسترس میلیاردها نفر جمعیت جهان قرار گیرد. این امر یک چالش اقتصادی بزرگ است که نیاز به همبستگی جهانی دولت‌ها فارغ از اختلاف نظرهای سیاسی و رقابت‌های اقتصادی دارد. تا این امر تحقق پیدا نکند کرونا در جهان جولان خود را می‌دهد.

مدیر عامل کانون هموفیلی ایران ضمن اشاره به مصاحبه رئیس سازمان بهداشت جهانی با رسانه‌های گروهی در رابطه با همه‌گیری کرونا در جهان، افزود: این مقام حوزه بین‌المللی بهداشت در آن مصاحبه اشاره کرده است که آخرین موفقیت جهانی در حوزه بیماری‌های همه گیر مربوط به بیماری آبله بوده است. که در قرن بیستم ۳۰۰ میلیون نفر از مردم جهان را قربانی کرد. جالب توجه است که ۱۸۲ سال پس از کشف واکسن آبله این بیماری ۴۰ سال پیش رسماً در جهان ریشه کن گردید. به عبارت دیگر مهار بیماری‌های همه گیر با رفتار و باورهای تک‌تک افراد جامعه ارتباط دارد. اینکه دولت‌ها بتوانند این بحران را بدون مشارکت مردم با اعمال حاکمیت مهار کنند، امری محال است.

وی ادامه داد: در حوزه شیوع بیماری، مردم و میزان آگاهی آنها و پایبندی آنها به توصیه‌های بهداشتی نقش تعیین کننده در مهار بحران‌های بهداشتی دارد. سازمان‌های مردم نهاد به عنوان تشکل‌های سازمان یافته مردم نقش مهمی در انتقال این آگاهی‌ها بر عهده دارند. سبقت جدی عوارض اقتصادی کرونا به عوارض بهداشتی آن برای مردم که انعکاسی از چالشی است که با آغاز قرنطینه‌های خانگی تحت عنوان چالش نان و جان در حوزه‌های کارشناسی مطرح گردید. حفظ تعادل این دو حوزه در سایه رعایت اصول اولیه بهداشتی میسر است.

قویدل افزود: به نظر من سازمان‌های مردم نهاد در سایه واقع بینی باید اصول زندگی با کرونا با افقی چند ساله بین مردم را ترویج نمایند. همه باید این واقعیت را بپذیریم که سیستم بهداشت و درمان یک ظرفیتی دارد و تحمیل بار اضافی به این سیستم، پزشکان و پرستاران و دیگر کارکنان حوزه بهداشت و درمان را چنان خسته می‌کند که خود نیازمند مراقبت بهداشتی می‌شوند.

وی گفت: دولت می‌تواند با تعطیلی‌های چند روزه اجازه نفس کشیدن به بخش درمانی را در استان‌های قرمز بدهد. هوشمندی دولت در کنترل مخاطرات اقتصادی و بهداشتی کرونا بسیار اهمیت دارد. استفاده بی چون و چرا از ماسک، رعایت فاصله اجتماعی، پرهیز از برگزاری اجتماعات، به خصوص جشن‌ها و سوگواری‌ها و پرهیز از مسافرت‌های تفریحی به خصوص به استان‌های پر خطر، رعایت اصول بهداشتی در محیط کار با توجه به پروتکل‌های متنوع برای هر رشته شغلی و…، همه این حقایق یک راهبرد جدید را در مقابل مردم جهان قرار داده است. راهبرد جدید تا شکست کرونا زندگی هوشمندانه با رعایت اصول بهداشتی با کرونا است.

مدیرعامل کانون هموفیلی ایران، افزود: ما برای شکست کرونا باید بتوانیم خوب با آن زندگی کنیم و فرصت به دست بیاوریم که با در اختیار داشتن وسایل تدافعی کامل کرونا را شکست دهیم. باید بتوانیم در همین شرایط سخت کار کنیم و اجازه ندهیم چرخ اقتصاد کشور بایستد. ما دیگر در عصر کرونا زندگی می‌کنیم و در این عصر باید بتوانیم با تغییر سبک زندگی با حفظ روحیه و امید از خود و دیگران مواظبت کنیم.

وی گفت: در عصر کرونا با هم دست نمی‌دهیم. همدیگر را نمی‌بوسیم. همدیگر را در آغوش نمی‌گیریم. در جمعی کوچک آغاز زندگی مشترک را جشن می‌گیریم و یا برای از دست دادن عزیزانمان خصوصی سوگوار می‌شویم. در عصر کرونا تلاش می‌کنیم از فضای مجازی، بیش از گذشته برای ارتباطات بهره مند شویم.

مدیرعامل کانون هموفیلی ایران، در پایان درباره آمار بیماران هموفیلی مبتلا به کرونا، افزود: تا اول تیر ۹۹ آمار مبتلایان فقط ۱۰ نفر بود اما در طول یک ماهه تیر ماه این آمار متأسفانه به ۲۴ نفر افزایش یافته است.

وی گفت: خوشبختانه تا کنون مورد فوتی به علت ابتلا به کرونا نداشته‌ایم. بیماران هموفیلی مانند مردم و به علت مراجعات بیمارستانی حتی بیشتر از مردم عادی باید مواظب سلامتی خود باشند. توصیه اکید می‌کنیم بعد از مراجعه به بیمارستان و یا داروخانه‌ها با مراجعین بالا در آستانه ورودی منزل لباس‌های بیرون خود را جهت شستشو در کیسه پلاستیکی قرار دهند و بعد از استحمام در مجاورت دیگر اعضای خانواده به خصوص سالخوردگان قرار نگیرند. یادمان نرود خودخواهی در عصر کرونا عواقب وخیمی برای عزیزان ما دارد. در عصر کرونا هر چهره‌ای با ماسک زیباتر است.