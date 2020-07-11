کام تلخ بیماران قندی از کمبودانسولین/مسئولان: توزیع بهبود می یابد

خبرگزاری مهر، گروه استانها- اعظم محبی: کمبود انسولین که در کشور از ماههای پیش آغاز شده، طی هفتههای اخیر شدت یافته است.
در این مدت مسئولان درمان با سهمیه بندی و توزیع هفتگی تلاش کردند تا نیاز بیماران را تأمین کنند اما بیماران نگرانیهایی در خصوص داروهای جایگزین و کم شدن سهمیه و غیره دارند، دغدغههای که با توجه به اهمیت انسولین در سبد دارویی بیماران قندی طبیعی است.
«انسولین قلمی» جزو داروهای وارداتی بوده و به دلیل تحریم و یا تأخیر در واردات به دلیل کرونا سبب شده که بیماران در تهیه این دارو دچار مشکل شوند.
با توجه به سهمیه بندیهای صورت گرفته، بیماران بیان میکنند که تعداد انسولین مصرفی آنها به مراتب بیشتر از آن تعدادی است که داروخانهها در اختیار آنها قرار میدهند.
انسولین برای ما از نان شب هم واجب تر است
اوغل بی بی خدیور پیرزن ۷۰ ساله گلستانی در خصوص کمبود انسولین به خبرنگار مهر گفت: اواخر خردادماه انسولین نداشته و بسیار در مضیقه بودم تا اینکه مجبور شدم از طریق اقوام در تهران، انسولین مورد نیاز خود را تهیه کنم.
وی با بیان اینکه به داروخانههای زیادی مراجعه کرده و نتوانسته دارو تهیه کند، افزود: قبلاً به صورت شیشهای انسولین خریده و مشکلی برای تهیه نداشتم ولی از زمانی که دارو در بسته بندیهای جدید یکبار مصرف عرضه میشود، کمبود ایجاد شده است.
خدیور ادامه داد: یکبار که برای انسولین به داروخانه رفته و دارو موجود نبود به فرمانداری رفتم و با گرفتن نامه و مراجعه به مرکز بهداشت، دارو را به صورت آزاد به مبلغ ۳۵ هزار تومان خریدم.
وی بیان کرد: در ماه به ۱۵ انسولین قلمی نیاز داشته که به سختی آن را تهیه میکردم و خرید انسولین آزاد هم با توجه به شرایط بد اقتصادی بسیار مشکل است.
خدیور تأکید کرد: هم اکنون شرایط بهتر شده و من برای تهیه انسولین مشکل کمتری دارم.
وی گفت: وضعیت بیماران دیابتی به گونهای است که باید در زمان مشخص دارو مصرف کنند و انسولین از نان شب هم برای آنها واجب تر است.
تهیه دارو از بازار آزاد
کبری اسدی، بانوی مبتلا به دیابت گرگانی هم به خبرنگار مهر گفت: هر ماه به ۶ انسولین لانتوس نیاز دارم و ماه قبل با داشتن نسخه به داروخانه رفته و فقط سه انسولین به من دادند و مجبور شدم مابقی را به صورت آزاد و دانهای ۶۰ هزار تومان بخرم.
وی افزود: در صورتی که قیمت انسولین لانتوس ۳۰ هزار بوده و با دفترچه فقط ۱۰ درصد آن را پرداخت میکنیم.
اسدی با بیان اینکه در ایام کرونا باید در به در دنبال انسولین باشیم، گفت: به نظر میرسد که داروخانهها دارو را برای آشنایان خود کنار میگذارند و دغدغه بیماران دیگر را درک نمیکنند.
وی بیان کرد: حدود ۲۰ سال است که قند خون داشته و نصف این مدت مجبور به تزریق انسولین بودهام ولی در چند ماه گذشته برای تهیه دارو سختی زیادی را کشیدهام و من و فرزندانم برای یافتن انسولین بنفش دچار چالش شدیم.
اسدی ادامه داد: بیماران دیابت اگر انسولین تزریق نکنند دیگر داروهای مکمل هم اثربخش نیست و کارایی لازم را ندارد.
مسئول فنی یک داروخانه هم با بیان اینکه این روزها انسولین بسیار کم شده است، به خبرنگار مهر گفت: انسولین لانتوس سهمیهای شده و انسولین نوورپید ( Novorapid) هم نداریم.
در هفتههای اخیر برای تهیه انسولین دچار چالش شده و این دارو کمیاب شده است وی با بیان اینکه نسبت به هفتههای اخیر توزیع انسولین بهتر شده است، افزود: با توجه به تأییدیه که افراد بیمار میآورد از دو انسولین تا کل دارو را در اختیار آنها قرار خواهیم داد.
وضعیت بهتر میشود
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گلستان هم به خبرنگار گفت: کمبود انسولین طی ماههای اخیر به دلیل تحریمها وجود داشت ولی اکنون وضعیت بهتر شده است.
محمد صلبی افزود: همه داروخانهها به یک اندازه انسولین ندارند زیرا برخیها تعداد بیمار بیشتری داشته و با توجه به آمار دارو توزیع شده است.
صلبی گفت: در حال حاضر انسولین به وفور یافت نمیشود ولی نایاب هم نیست و کمیاب شده و در شهرستانهای مختلف استان موجود است.
وی تأکید کرد: خط تولید انسولین در کشور راهاندازی شده و به زودی محصولات آن وارد بازار خواهد شد.
صلبی با اشاره به سهمیه بندی صورت گرفته، توضیح داد: اکنون به دلیل کمبود دارو به تعداد بیماران سهمیه نمیدهند بنابراین بیماران کمتر دارو دریافت میکنند.
وی ادامه داد: به عنوان مثال یک بیمار که قبلاً پنج انسولین در ماه دریافت میکرد اکنون به دلیل اینکه توزیع هر ۱۵ روز یکبار است، نصف آن میزان را دریافت میکند و در مرحله بعد بقیه داروها را میتواند تهیه کند.
صلبی تصریح کرد: اگر فرد مبتلا به دیابت نتوانست داروی مورد نیاز خود را تهیه کند میتواند با معاونت غذا و دارو و شماره ۱۹۰ تماس گرفته تا راهنمایی شود که به کدام داروخانه مراجعه کند.
اقدامات پیشگیرانه از دیابت
به دلیل اینکه پیشگیری مقدم بر درمان است، برای اطلاع از اقدامات دانشگاه علوم پزشکی در خصوص برنامههای این نهاد با معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفتگو کردیم، ناهید جعفری به خبرنگار مهر گفت: اقدامات دانشگاه علوم پزشکی در خصوص دیابت خدمات پیشگیرانه است، مانند پیشگیری از چاقی، اصلاح رفتار و مشاوره تغذیهای، بیان مضرات سیگار، پیشگیری از پرفشاری خون، پیشگیری از دیابت زمان بارداری و غیره که در بین افراد سالم انجام میشود.
وی افزود: بخش عمدهای از خدمات هم غربالگری دیابت است که در بین افراد سالم بالای ۳۰ سال، سالی یکبار (افرادی که مستعد قندخون هستند) و یا هر سه سال یک بار انجام و قند خون این افراد اندازهگیری میشود.
جعفری بیان کرد: با این کار حدود چهار سال قبل از اینکه این افراد دارای علامت شوند، بیماری آنها مشخص شده بنابراین درمان زودتر آغاز میشود.
وی توضیح داد: زمانی که کنترل قند خون زودتر آغاز شود، این افراد هم دیرتر متحمل عوارض مربوط به دیابت خواهند شد.
دیابت بار اقتصادی زیادی بر جامعه تحمیل میکند
جعفری تصریح کرد: قند خون و وضعیت تغذیهای و دارویی افراد مبتلا هر ماه یکبار توسط بهورز مراقب سلامت و هر سه ماه یکبار هم توسط پزشک بررسی میشود.
وی توضیح داد: به بیماران و خانوادههای آن هم آموزشهای لازم ارائه میشود تا با خودمراقبتی دچار عوارض بیماری نشود و بیماری آنها کنترل شده باشد.
جعفری با بیان اینکه دو نوع دیابت وابسته به انسولین و غیروابسته به انسولین وجود دارد، گفت: اگر کسی دچار عوارض دیابت شده باشد علاوه بر هزینه بالایی بیماری با مشکلات بینایی، دیالیز، زخم پای دیابتی و غیره هم روبرو است.
وی با بیان اینکه دیابت بیماری مزمنی است که بار اقتصاد زیادی بر جامعه تحمیل میکند، افزود: اکثر داروهای دیابت تحت پوشش بیمه بوده و ممکن است تعداد محدودی تحت پوشش بیمه نباشند.
با توجه به اینکه انسولین یک داروی ضروری در درمان بیماران دیابتی است انتظار میرود که مسئولان در این روزهایی قرمز کرونایی نسبت به تأمین مایحتاج بیماران خاص و دیابتی توجه ویژهای داشته باشند.
نظر شما