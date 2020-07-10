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۲۱ تیر ۱۳۹۹، ۳:۲۱

مشاور سیاسی-رسانه ای بشار اسد:

توافق نظامی بین ایران وسوریه نخستین گام برای شکستن قانون قیصر است

توافق نظامی بین ایران وسوریه نخستین گام برای شکستن قانون قیصر است

«بثینه شعبان» در گفتگو با شبکه المسیره یمن امضای توافقنامه همکاری نظامی بین ایران و سوریه را نخستین گام برای شکستن قانون قیصر آمریکا علیه دمشق برشمرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مشاور رسانه‌ای سیاسی رئیس جمهور سوریه قانون قیصر آمریکا را غیرقانونی و اقدامی جنایتکارانه علیه سوریه برشمرد.

«بثینه شعبان» در گفتگو با شبکه خبری المسیره یمن گفت: آنچه قانون قیصر نام دارد تداوم جنگ علیه سوریه است که توسط آمریکا صادر شده است؛ کسی که جنگ علیه مردم سوریه را هدایت می‌کند

وی همچنین افزود: قانون قیصر تعدی به تمام محور مقاومت است و این چیزی است که قرائن آن را نشان می‌دهد. ادامه محاصره و جنگ علیه کشورهای محور مقاومت موجب همبستگی بیشتر بین این کشورها خواهد شد.

مشاور بشار اسد ادامه داد: ما گزینه‌های متعددی برای شکستن قانون قیصر داریم که امضای توافق نظامی بین ایران و سوریه نخستین گام در این خصوص بود.

شعبان گفت: ما در راستای بازگشت به کشاورزی و افزایش همکاری با کشورهای محور مقاومت و چرخش به سمت شرق یعنی چین و روسیه تلاش خواهیم کرد. ما گزینه‌های داخلی هم داریم که انجام آن برای مواجهه با قانون قیصر را آغاز کرده‌ایم.

وی تصریح کرد: همانگونه که تحریم جمهوری اسلامی ایران را قوی‌تر کرد ما هم قادریم که محاصره و تحریم را به فرصتی برای قوی‌تر شدن تبدیل کنیم.

بثینه شعبان گفت: تفکر در کشورهای شرق آسیا از نحوه نگرش در کشورهای غربی که بر ذبح کردن ملت‌ها استوار است، تفاوت دارد.

کد مطلب 4970553

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