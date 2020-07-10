توافق نظامی بین ایران وسوریه نخستین گام برای شکستن قانون قیصر است

به گزارش خبرگزاری مهر، مشاور رسانه‌ای سیاسی رئیس جمهور سوریه قانون قیصر آمریکا را غیرقانونی و اقدامی جنایتکارانه علیه سوریه برشمرد.

«بثینه شعبان» در گفتگو با شبکه خبری المسیره یمن گفت: آنچه قانون قیصر نام دارد تداوم جنگ علیه سوریه است که توسط آمریکا صادر شده است؛ کسی که جنگ علیه مردم سوریه را هدایت می‌کند

وی همچنین افزود: قانون قیصر تعدی به تمام محور مقاومت است و این چیزی است که قرائن آن را نشان می‌دهد. ادامه محاصره و جنگ علیه کشورهای محور مقاومت موجب همبستگی بیشتر بین این کشورها خواهد شد.

مشاور بشار اسد ادامه داد: ما گزینه‌های متعددی برای شکستن قانون قیصر داریم که امضای توافق نظامی بین ایران و سوریه نخستین گام در این خصوص بود.

شعبان گفت: ما در راستای بازگشت به کشاورزی و افزایش همکاری با کشورهای محور مقاومت و چرخش به سمت شرق یعنی چین و روسیه تلاش خواهیم کرد. ما گزینه‌های داخلی هم داریم که انجام آن برای مواجهه با قانون قیصر را آغاز کرده‌ایم.

وی تصریح کرد: همانگونه که تحریم جمهوری اسلامی ایران را قوی‌تر کرد ما هم قادریم که محاصره و تحریم را به فرصتی برای قوی‌تر شدن تبدیل کنیم.

بثینه شعبان گفت: تفکر در کشورهای شرق آسیا از نحوه نگرش در کشورهای غربی که بر ذبح کردن ملت‌ها استوار است، تفاوت دارد.