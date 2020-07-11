معترضان ساختمان رادیو تلویزیون مالی را اشغال کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در پی اشغال ساختمان رادیو تلویزیون کشور مالی توسط هزاران معترض پخش برنامههای آن متوقف گردید.
بر اساس این گزارش، تظاهرات معترضان در باماکو پایتخت مالی پس از تلاش آنها برای اشغال ساختمانهای اصلی از جمله مجلس ملی این کشور به هرج و مرج کشیده شد.
رهبر معترضان در آغاز این نافرمانی مدنی از تظاهرات کنندگان خواسته بود تا به منظور وادار کردن «ابراهیم بوباکار کیتا» رئیس جمهوری مالی، ساختمانهای اصلی از جمله دفتر نخست وزیری و دیگر نهادها را اشغال کنند.
این در حالی است که برخی منابع از کشته شدن یک نفر و زخمی شدن ۲۰ نفر دیگر در اعتراضات روز جمعه مالی خبر دادند.
این سومین تظاهرات گسترده در پایتخت مالی طی هفتههای اخیر بشمار میرود. هزاران معترض روز جمعه با تجمع در میدان استقلال پایتخت، با در دست داشتن پلاکاردهایی خواستار سرنگونی رئیس جمهور این کشور شدند.
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