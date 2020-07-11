حجاب از سفارشات مهم شهدا است/ بدحجابی آثار منفی در جامعه دارد

حجت الاسلام اکبر قیامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت موضوع حجاب و عفاف عنوان کرد: حجاب و عفاف همواره جزو وصیت‌ها و سفارشات شهدای بزرگوار ما در دوران دفاع مقدس بوده و از بانوان جامعه خواسته اند تا به این موضوع مهم توجه ویژه داشته باشند.

وی افزود: شهدای ما حجاب را نوعی محافظ و سنگر برای بانوان و میراثی گرانبها از حضرت زهرا (س) دانسته اند، بنابراین دختران و بانوان جامعه باید استفاده از آن را مایه افتخار بدانند و با قدرت تمام در برابر هجمه‌های دشمنان به این میراث گرانبها، ایستادگی کنند.

وی افزود: فرهنگسازی داشتن حجاب مناسب امری است که در یک روز یا دو روز نمی‌توان به کسی سفارش کرد بلکه این مسئله باید از دوران کودکی در خانواده نهادینه شده و با روش‌های مختلف داستانی، شعر، انیمیشن و فیلم و… مزایای استفاده از حجاب برای دختران بیان شود.

مدیر دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در استان اردبیل با بیان اینکه بسیاری از معضلات امروز ناشی از عدم توجه به مسئله حجاب است تصریح کرد: فروپاشی نظام خانواده، سقوط و تباهی شخصیت، احساس بی هویتی، افسردگی، افزایش طلاق، کاهش امنیت زنان و دختران و افزایش بیماری‌های روحی و روانی از جمله آثار سوء بی توجهی به مسئله حجاب است که نیازمند تلاش بیش از پیش نهادهای فرهنگی مرتبط برای فرهنگسازی عفاف در جامعه است.

حجت الاسلام قیامی ادامه داد: مسئله اصلی داشتن حجاب همراه با ملزومات آن یعنی رفتار محجبانه و با عصمت است وگرنه اگر حجاب ظاهری را فردی رعایت کند و در درون و باطن خود عصمت و ایمان نداشته باشد این پوشش جز بیهوده کاری و تظاهر معنی دیگری نمی‌تواند داشته باشد لذا در تربیت دختران هم تقویت ایمان و اخلاق و هم ترغیب به حجاب مناسب باید از سوی خانواده‌ها مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: وقتی صحبت از حجاب می‌شود ذهن اغلب افراد جامعه به دختران و بانوان معطوف می‌شود در حالی که حجاب مسئله‌ای است که هم مردان و پسران جامعه و هم دختران و بانوان باید آن را مورد توجه قرار دهند و بر این مسئله در رسانه‌ها و محیط‌های آموزشی تاکید شود.

مدیر دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در استان اردبیل حضرت معصومه (س) را به عنوان الگویی مناسب برای دختران معرفی کرد و گفت: معرفی حضرت معصومه (س) به عنوان الگویی مناسب برای دختران جامعه می‌تواند تأثیرات بسیار خوبی در ارتقای حجاب جامعه داشته باشد و بازگو کردن خصوصیات حضرت معصومه (س) باعث خواهد شد تا دختران به اخلاقیات و روش زندگی آن بزرگوار شیفته و علاقمند شوند.

حجت الاسلام قیامی عصمت را از خصوصیات بارز حضرت معصومه (س) بیان کرد و افزود: لقب معصومه را امام رضا (ع) به علت معصوم بودن و با حیا و عفاف بودن به خواهر گرامیشان دادند و آن حجاب و عفاف و عصمت بود که باعث شده امروز با گذشت سالیان طولانی اسم و جایگاه حضرت معصومه (س) روز به روز مورد توجه غالب افراد جامعه و مخصوصاً دلدادگان و دلباختگان اهل بیت (ع) قرار گیرد.