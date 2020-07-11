برگزاری هر گونه تجمع تخلف است/ پلمب ۲ باغ ویلا در اندیمشک

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان جهانگیری شامگاه روز جمعه در نشست ستاد کرونا، اظهار کرد: با توجه به افزایش احتمال آلودگی در تجمع‌ها به ویروس کرونا در شهرستان اندیمشک، از جمله همه مراسم عزاداری، عروسی در این شهرستان ممنوع است.

وی برگزاری هرگونه تجمع را تخلف دانست و افزود: ویروس کرونا امروز بی‌رحم شده و جهش این ویروس مشکلاتی را برای مبتلایان به این بیماری به همراه دارد.

فرماندار اندیمشک گفت: در حوزه «آموزش رفتار جامعه برای پیشگیری بیماری کرونا» با توجه به شیوع و گسترش این بیماری به درستی از ظرفیت‌های موجود استفاده نشده است که باید در این زمینه بیشتر توجه شود.

وی با اشاره به اینکه اکثریت شهروندان اندیمشک از ماسک استفاده می‌کنند، افزود: باید مدت زمان استفاده از ماسک‌ها و شیوه صحیح استفاده از آنها به صورت شفاف توضیح داده شود.

جهانگیری عنوان کرد: اقدامات مناسبی در شهرستان اندیمشک انجام شده است و باید به دنبال مسائلی بود که ابتلای شهروندان را به ویروس کرونا کاهش داد و به سمت دست‌یابی به مهار کامل کرونا حرکت کنیم.

فرماندار اندیمشک در پایان بر نظارت بر باغ‌ها و ویلاهای حاشیه شهر تأکید کرد و گفت: دو باغ ویلا در جاده سد کرخه به دلیل تخلف و برگزاری جشن‌های عروسی پلمب شدند.