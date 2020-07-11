عناصر سعودی و اماراتی در یمن باز هم به جان هم افتادند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، درگیری‌ها میان عناصر وابسته به عربستان سعودی و عناصر تحت حمایت امارات در یمن مجدداً شدت گرفت.

در جریان شدت گرفتن این درگیری‌ها میان نیروهای شورای انتقالی جنوب و نیروهای گردان دوم تحت حمایت عربستان در استان لحج چندین تن کشته و زخمی شدند.

بر اساس این گزارش، عناصر تحت حمایت امارات اقدام به ایجاد ایست‌های بازرسی جدید در منطقه مورد نزاع با عناصر تحت حمایت عربستان کردند که این مسأله باعث به وجود آمدن درگیری‌های نظامی شدید شد.

این درگیری‌ها، به صورت مشخص در اطراف پایگاه نظامی العند واقع در استان لحج صورت گرفت به طوری که عناصر اماراتی ۷ تن از نظامیان تحت حمایت عربستان را اسیر کردند.

پایگاه نظامی العند تحت کنترل عناصر شورای انتقالی جنوب یمن است.

استان لحج از ابتدای سال میلادی جاری شاهد شدت گرفتن درگیری‌ها میان عناصر سعودی و اماراتی بوده است.