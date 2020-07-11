خانواده ها ودغدغه سرویس مدارس/رانندگان درسامانه سپند ثبت نام کنند

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از دغدغه‌های مهمی که ذهن اولیاء دانش آموزان را در زمان بازگشایی مدارس به خود مشغول می سازد، جابجایی فرزندانشان توسط سرویس مدارس است.

امروزه برخلاف سالیان گذشته کمتر دانش‌آموزی است که مسیر خانه تا مدرسه را با پای پیاده طی کند، ضمن این‌که وسواس خانواده‌ها در انتخاب مدارس باعث شده که مسیر خانه تا مدرسه برای بسیاری از محصلان دور باشد و به این دلیل استفاده از سرویس برای رفت و آمد امری الزام‌آور است.

طبق اعلام وزارت آموزش و پرورش، با توجه به شرایط خاصی که کرونا ایجاد کرده، مدارس از ۱۵ شهریورماه بازگشایی خواهد شد لذا دغدغه های خانواده ها امسال زودتر آغاز شده است.

برای اطلاع از چگونگی ثبت نام سرویس مدارس با رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش گلستان گفتگو کردیم؛ مسعود بیدل نامنی به خبرنگار مهر گفت: سرویس مدارس امسال تغییر خاصی نکرده و سامانه سپند سرویس برای ثبت مشخصات دانش آموز از سوی خانواده از شهریور ماه باز می شود.

وی افزود: طبق اعلام وزارت آموزش و پرورش تا ۲۵ تیرماه مهلتی است که به رانندگان داده شده تا مشخصات خود را در سامانه سپند ثبت کرده و شهرداری ها هم باید تأیید کنند که این افردا مجوز داشته و تحت پوشش این شرکت ها هستند.

نامنی ادامه داد: از ابتدای مردادماه هم مدیران مدارس دسترسی دارند تا مشخصات خود و مدرسه را ثبت کنند و همچنین انجمن اولیا هم طی این مدت می توانند مشاهده کنند که چه فعالیتی انجام شده است.

رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش گلستان گفت: اولیا از شهریور ماه مهلت دارند که مشخصات خود را ثبت کنند و با توجه به پیش بینی آغاز مدارس از ۱۵ شهریور، دو هفته برای این کار در نظر گرفته شده است.

نامنی با بیان اینکه ثبت در سامانه سپند کار سختی نیست، اضافه کرد: براساس دستورالعملی که از سال ۸۷ تصویب شده و به امضاء سه وزیر راه و شهرسازی، کشور و آموزش و پرورش رسیده است، تیپ قراردادی برای استان ها ارسال شده که در آن مدیران مدرسه باید با شرکت ها قرارداد ببند.

وی توضیح داد: اولیا وجه را طبق توافق به صورت ماهیانه و یا فصلی به حساب مدرسه واریز کرده و مدیر مدرسه هم وجه را به شرکت پرداخت می کند و اولیا نباید با راننده قرارداد ببندند.

نامنی با بیان اینکه نرخ سرویس هم براساس مصوبه شورای شهر مشخص می شود، گفت: کارگروه ماده ۱۸ متشکل از شهرداری، آموزش و پرورش (انجمن اولیا)، راهنمایی و رانندگی، راه و شهرسازی، فرمانداری، صمت، تعزیرات، دادگستری و شرکت های حمل و نقل وجود دارد که نرخ در آن تعیین می شود.

نامنی با بیان اینکه ۱۳ شرکت دارای مجوز در سال تحصیلی گذشته فعال بودند، افزود: گاهی اوقات برخی رانندگان بیشتر از آن مبلغی که در شورای شهر مصوب شده، هزینه سرویس دریافت می کنند ولی اگر سرویس براساس سامانه سپند انتخاب شده باشد مشکلی ایجاد نمی شود.

رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش گلستان گفت: سپند تنها سامانه رسمی برای انتخاب سرویس مدارس است که باید خانواده ها به آن مراجعه کنند.