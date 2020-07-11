جاری شدن شدید سیل در روستای بیرق تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه جمعه بارش شدید باران در تبریز موجب جاری شدن سیل در روستای بیرق شد.

این شدت بارش و جاری شدن سیل در حالی که به روزهای پایانی تیر ماه می‌رسیم، سبب تعجب روستاییان و مردم منطقه شد.

به‌دنبال بارش باران و دریافت خبر وقوع سیلاب در محور بیرق به طرف روستای لیقوان نیز بلافاصله تیم‌های امدادی پایگاه عوارضی و تیم واکنش سریع جمعیت هلال‌احمر تبریز و معاونت امداد و نجات استان به محل اعزام شدند و اقدام به امدادرسانی کردند.

در این سیلاب به چند خودروی پارک شده در مسیر رودخانه لیقوان نیز خسارت‌هایی وارد شد.

اداره کل هواشناسی آذربایجان شرقی دیروز از ورود سامانه بارشی به استان خبر داد و نسبت به احتمال جاری شدن سیلاب در ارتفاعات هشدار داد.

روستاهای بیرق و لیقوان در ۱۵ کیلومتری جنوب شرق تبریز و در دامنه‌های شمالی ارتفاعات ۳ هزار و ۸۰۰ متری سهند واقع شده‌اند و رودخانه لیقوان چای با اندک بارندگی در بالادست سیلابی می‌شود.