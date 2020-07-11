۱۴ نانوایی متخلف در استان زنجان پلمب شد

جلیل نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: از اسفند ماه سال گذشته با شیوع ویروس کرونا در استان بازرسین بهداشتی نظارت و بازرسی عرضه مواد غذایی و نانوایی‌ها را بر عهده داشتند.

وی اظهار کرد: صنف نانوایی‌ها یکی از مراکزی است که همه مردم به طور روزانه از خدمات آنها استفاده می‌کنند که در این راستا برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا باید فردی به عنوان مسئول اخذ پول نقد از مشتریان دریافت کرده و از این به بعد نانوایان به شخصاً حق گرفتن پول نقد از مشتریان را ندارند.

مدیرگروه بهداشت محیط استان زنجان، گفت: از اسفند ماه سال گذشته تا ۱۵ تیرماه سالجاری بیش از ۱۴ نانوایی در استان زنجان به علت عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی پلمب شده است.

نصیری تاکید کرد: شهروندان نیز باید حتی‌الامکان بهای نان را از طریق دستگاه کارتخوان پرداخت کنند تا کم‌ترین تماس بین مشتریان و عوامل پخت نان وجود داشته باشد.

وی گفت: داشتن کارت سلامت بهداشتی برای کسانی که در واحدهای نانوایی مشغول به فعالیت هستند و روزانه بیش از ۱۰ اکیپ بهداشت محیط استان علاوه بر واحدهای نانوایی، نسبت به فعالیت سایر مراکز توزیع اقلام غذایی نیز نظارت لازم را دارند.

مدیرگروه بهداشت محیط استان زنجان، تصریح کرد: در صورت رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی دوباره محدودیت‌ها اعما ل شده و برخی از مراکز تعطیل می‌شوند.

نصیری گفت: شهروندان در صورت هر گونه رعایت نکردن بهداشت از سوی اصناف و نانوایی‌ها موارد را از طریق شماره ۳۳۰۱۹۰ اطلاع‌رسانی کنند.