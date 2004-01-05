برقراري امنيت در عراق و افغانستان جزء اولويتهاي كاري ناتوست

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري آلمان ، " جاپ هوپ " دبير كل جديد ناتو از تداوم اعزام نيروهاي ناتو به عراق خبر داد .

" هوپ " كه از امروز به طور رسمي فعاليت خود را به عنوان دبير كل جديد ناتو آغاز مي كند در سخنراني خود به همين مناسبت اظهار داشت : ناتو به عنوان يكي از ارگانهاي بين المللي كه براي برقراري صلح و امنيت درجهان تلاش مي كند مسئله برقراري امنيت در دو كشور عراق و افغانستان را در اولويتهاي كاري خود گنجانده است .

گفتني است جرج رابرتسون دبير كل سابق ناتو از عدم گسترش نيروهاي ناتو درعراق خبر داده بود .



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