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۱۵ دی ۱۳۸۲، ۱۳:۳۲

دبير كل جديد ناتو :

برقراري امنيت در عراق و افغانستان جزء اولويتهاي كاري ناتوست

دبير كل جديد ناتو با اشاره به تداوم اعزام نيرو به عراق برقراري امنيت در اين كشور و افغانستان را در اولويتهاي كاري ناتو قرار دارد .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري آلمان ، " جاپ هوپ " دبير كل جديد ناتو از تداوم  اعزام نيروهاي ناتو به عراق خبر داد .
" هوپ " كه از امروز به طور رسمي فعاليت خود را به عنوان دبير كل جديد ناتو آغاز مي كند در سخنراني خود به همين مناسبت اظهار داشت : ناتو به عنوان يكي از ارگانهاي بين المللي كه براي برقراري صلح و امنيت درجهان تلاش مي كند مسئله برقراري امنيت در دو كشور عراق و افغانستان را در اولويتهاي كاري خود گنجانده است .
گفتني است جرج رابرتسون دبير كل سابق ناتو از عدم گسترش نيروهاي ناتو درعراق خبر داده  بود .
کد مطلب 49706

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