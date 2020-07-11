به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کردستان، محمدراشد مدرس گرجی اظهار داشت: برای اجرای این طرح ۱۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی هزینه شده است.

وی ۱۱ نقطه یاد شده را در محور سنندج به مریوان اعلام کرد و افزود: عملیات اجرایی آن با ۹۰ در صد پیشرفت در حال انجام است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کردستان نقاط حادثه خیز استان را به دو بخش پر تصادف و دارای تصادف تقسیم کرد و ادامه داد: تاکنون ۵۴ نقطه در استان شناسایی شده است.

مدرس گرجی یادآور شد: پرخطرترین نقاط حادثه خیز در محورهای سنندج - مریوان و سنندج - دیواندره - سقز واقع شده است که در حال اصلاح این نقاط هستیم.