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۲۱ تیر ۱۳۹۹، ۹:۴۸

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کردستان:

۱۱ نقطه حادثه خیز در جاده‌های استان کردستان اصلاح می‌شود

۱۱ نقطه حادثه خیز در جاده‌های استان کردستان اصلاح می‌شود

سنندج - مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کردستان گفت: ۱۱ نقطه حادثه خیز و پر تصادف در سطح محورهای مواصلاتی استان شناسایی شده و تا پایان سال اصلاح می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کردستان، محمدراشد مدرس گرجی اظهار داشت: برای اجرای این طرح ۱۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی هزینه شده است.

وی ۱۱ نقطه یاد شده را در محور سنندج به مریوان اعلام کرد و افزود: عملیات اجرایی آن با ۹۰ در صد پیشرفت در حال انجام است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کردستان نقاط حادثه خیز استان را به دو بخش پر تصادف و دارای تصادف تقسیم کرد و ادامه داد: تاکنون ۵۴ نقطه در استان شناسایی شده است.

مدرس گرجی یادآور شد: پرخطرترین نقاط حادثه خیز در محورهای سنندج - مریوان و سنندج - دیواندره - سقز واقع شده است که در حال اصلاح این نقاط هستیم.

کد مطلب 4970613

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