طرح جامع حسینیه اعظم زنجان مرحله تائید را طی می کند

علیرضا فیروز فر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: حسینیه اعظم زنجان با عنایتی که خود امام حسین (ع) داشتند، شهرت جهانی به خود گرفته است و هیچ‌گاه نمی‌توان برای این عظمت نقطه آغازین تعیین کرد و قطعاً حرکت‌های حسینیه اعظم نیز باید در حد نام و آوازه آن باشد که این موضوع همواره مدنظر هیئت امنای حسینیه اعظم بوده است.

وی اظهار کرد: امروز در وضعیتی قرار داریم که نیازمند به یک سری حرکت‌های خیلی مهم در همه عرصه‌های فرهنگی و مخصوصاً عرصه‌های فرهنگی که مخاطب آماده دارند، هستیم. حسینیه اعظم زنجان جز و مراجعی است که مخاطب آماده خود را دارد و لذا باید حرکت‌های جدیدی داشته باشد.

رئیس هیئت امنای حسینیه اعظم زنجان، گفت: حسینیه اعظم زنجان می‌توان جایگاه نشر جهانی پیام تشیع باشد؛ چرا که مخاطب خود را در کل دنیا دارد. در این بین محتوا سازی یکی از نیازهای ضروری حسینیه اعظم است. قطعاً حسینیه اعظم زنجان این پتانسیل را در حد خیلی بالایی دارد که در کل دنیا تاثیرگذار باشد.

فیروز فر تاکید کرد: طرح جامع حسینیه اعظم زنجان در حال تثبیت و تایید توسط سازمان اوقاف و امور خیریه است تا از این به بعد مباحث پیرامون تملکات با یک طرح جامع صورت گیرد. معتقدیم حسینیه اعظم اثر خود را به صورت موضعی در اطراف خود، اثر شهری خود را بر شهر زنجان، اثر استانی خود را بر استان زنجان، اثر ملی خود را بر کشور و اثر جهانی خود را داشته باشد که برای هر کدام از این‌ها باید برنامه داشت.