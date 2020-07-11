به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان، سعید نقشبندی اظهار داشت: از ابتدای خرداد امسال تاکنون ۵۰ فقره آتش سوزی در عرصه‌های طبیعی این استان روی داده که بیشترین آنها در شهرستان‌های سنندج، بانه و مریوان بوده است.

وی با بیان اینکه گرمای زودهنگام و پوشش گیاهی مناسب با توجه به پراکنش مطلوب بارندگی‌ها باعث شد تا آتش سوزی مراتع و جنگل‌های استان زودتر از سال گذشته آغاز شود، افزود: تا کنون ۱۷۸ هکتار از مراتع و ۵۹ هکتار از جنگل‌ها در آتش سوخته است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان با بیان اینکه بیشترین مساحت مرتعی که دچار آتش سوزی شده در سنندج بوده است، ادامه داد: در ۱۹ فقره ۱۳۰ هکتار از مراتع این شهرستان، دچار آتش‌سوزی شده است.

نقشبندی بیشترین فقره آتش سوزی در جنگل را مربوط به بانه با ۱۲ فقره و ۱۱ هکتار مساحت اعلام کرد و یادآور شد: مریوان هم بیشترین سطح مساحت جنگلی آتش گرفته طی ۱۰ فقره، در ۳۹ هکتار رخ داده است.

وی بیان کرد: سال گذشته ۲۷۱ فقره آتش سوزی در عرصه‌های طبیعی استان رخ داد که طی آن متأسفانه دو هزار و ۶۵۵ هکتار از مراتع و جنگل‌های کردستان در آتش سوخت.