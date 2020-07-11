ثبات مدیریت فقط مدیرعامل نیست/این همه تغییر برای استقلال خوب نیست

سید کاظم اولیایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رفت و آمد در سطوح مختلف مدیریتی در استقلال خیلی بیشتر از حد نرمال است و این جای تعجب و تاسف دارد. چطور در باشگاه به این بزرگی نمی‌شود تصمیمات درستی اتخاذ کرد تا اینچنین شاهد رفت و آمد نباشیم.

وی اضافه کرد: وقتی می گویند ثبات مدیریتی، ثبات مدیر عامل تنها یکی از اجزای آن است و این ثبات باید در ارکان دیگر مدیریت از هیات مدیره گرفته تا معاونتها و مدیران کمیته‌های مختلف وجود داشته باشد.

مدیرعامل پیشین آبی‌ها تصریح کرد: در هیات مدیره مدام شاهد تغییراتی هستیم و با این همه تغییرات هنوز هماهنگی و یکدستی لازم در این هیات مدیره دیده نمی‌شود. در زیر مجموعه باشگاه هم دائم شاهد تغییر و تحول هستیم. افراد زیادی حکم مسئولیت می‌گیرند و به دلایل مختلف از باشگاه جدا می‌شوند. با این که حدود چهار ماه از مدیریت سعادتمند گذشته هنوز تیم مدیریتی او به ثبات لازم نرسیده و در برخی موارد خلاء مشاهده می‌شود.

اولیایی بیان داشت: سعادتمند روزی که آمد گفت ابتدا با افراد مورد نظرش دو سه ماه کار می‌کند و بعد از آن برای آنها حکم مسئولیت می‌زند. اما الان می بینیم برای بعضی‌ها حکم می‌زند و این حکم کمتر از ۲۴ ساعت دوام می‌آورد. این نشان می‌دهد که سعادتمند شخصا از فرد مورد نظر شناخت نداشته و شاید این افراد را به او معرفی می کنند. این رفتار با گفتاری که در بالا یاد کردم تناقض دارد و این شائبه را تشدید می کند که مبادا در عزل و نصب های باشگاه افرادی از بیرون توصیه و دخالت دارند.

پیشکسوت مدیریتی آبی‌ها در ادامه بیان داشت: البته سعادتمند نقاط قوتی هم در مدیریت دارد و اگر قرار باشد او در ادامه کار همچنان مدیریت این باشگاه را بر عهده داشته باشد، باید این نقاط قوتش تقویت شده و نقاط ضعفش از بین برود. از جمله نقاط قوت او می‌توان به تامین منابع مالی، اهمیت دادن به تهیه زمین تمرین مناسب و بها دادن تقریبی به تیم های پایه اشاره کرد.

اولیایی تصریح کرد: همیشه گفته‌ام دوران مدیریت در باشگاه‌های ایرانی بسیار کوتاه است و مدیران اگر توانمندی هم داشته باشند نمی‌توانند آن را ابراز دارند. یک مدیر باید دست کم ۳ یا ۴ سال در باشگاه حضور داشته باشد تا برنامه‌هایش اجرایی شود. سالهای زیادی است که مدیران استقلال در بهترین حالت ممکن دو سال در این باشگاه کار کرده‌اند.

وی «استقلالِ رای» را یکی از شروط مهم برای مدیرعامل بودن در استقلال دانست و گفت: این که مدیر مشورت پذیر باشد امری لازم و ضروری است، اما باید دید طرف مشورت مدیرعامل در باشگاه چه کسی است و آیا اصلا صلاحیت مشورت دادن به مدیرعامل را دارد یا خیر. باید دید افرادی که در این باشگاه مشورت می‌دهند چقدر تجربه فوتبالی دارند و تاکنون کدام بحران را در فوتبال دیده‌اند. با این حال مدیر عامل باید مشورت پذیر (از مشاور دارای اهلیت، صلاحیت و صداقت) باشد، اما توصیه پذیر نباشد. هر فردی که مدیرعامل باشگاه معظم استقلال می‌شود باید بداند حامی حق و حقوق حدودا ۳۰ میلیون آدم است و اگر قدم از قدم اشتباه بردارد مدیون این همه آدم می‌شود.

عضو هیات مدیره و مدیرعامل پیشین استقلال گفت: این صحبتها را کلی عرض کردم و در واقع شاخص‌های فردی که پشت میز مدیریت استقلال می‌نشیند را بر شمردم و مورد نظرم شخص آقای سعادتمند یا دیگران نبود. اما این را عرض می‌کنم که الان آقای سعادتمند این سکان را در دست گرفته باید دارای چنین ویژگی هایی باشد و اگر در آینده فرد دیگری جای او را گرفت، این فرد هم باید چنین ویژگی‌هایی را داشته باشد. مدیران عامل استقلال توسط مردم و نهادهای مختلف با دقت و وسواس رصد می شوند و کوچکترین زوایای حرکتی و خط و مشی فکری آنها و حتی اطرافیان شان به صورت مو به مود مورد ارزیابی و قضاوت قرار می‌گیرد و این مشخصه باشگاهی به وسعت استقلال است.

سید کاظم اولیایی در خصوص حواشی اخیر پیش آمده برای استقلال مربوط به بیماری کرونا تاکید کرد: شاید استقلال پیش از شروع بازی ها نسبت به مواضع خود کوتاه آمد و نتوانست آنطور که باید و شاید از خودش دفاع کند. مدیران باشگاه اگر مخالف از سرگیری لیگ بودند که به نظر می‌رسد بودند، باید با قدرت و جدیت بیشتری از حق شان دفاع می کردند تا امروز اینطور مظلوم و قربانی نباشند. آقای سعادتمند هم باید در چنین مواقعی قاطعیت بیشتری از خود نشان دهد تا به راحتی حق این تیم و هوادارانش پایمال نشود.