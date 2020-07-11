ایرج صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برداشت چغندر قند به میزان ۱۹ هزار و ۷۰۰ تن به اتمام رسید و به ۲ کارخانه قند کرمانشاه تحویل شد.

وی افزود: درصدد تأمین بذر چغندرقند برای کشت پاییزه از سوی اتحادیه مرکزی تعاون روستایی با هدف کشت در سطح یک‌هزار هکتار در نقاط گرمسیری هستیم.

مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه تصریح کرد: سال گذشته ۵۰۰ هکتار چغندر قند پاییزه در استان کرمانشاه کشت شد که با توجه به استقبال کشاورزان امسال این میزان به ۲ برابر افزایش می‌یابد.

صفایی گفت: تاکنون چغندرقند در شهرستان‌های سرپل‌ذهاب و قصرشیرین کشت شده و در برنامه جدید در شهرستان گیلان‌غرب نیز کشت خواهد شد.

این مسئول عنوان کرد: همچنین ۲ هزار و ۱۰۰ تن جو به‌صورت توافقی از کشاورزان روانسری خریداری شده است.

وی از خرید ۴ هزار و ۵۰۰ تن کلزا و ۲۱ هزار تن گندم از کشاورزان استان کرمانشاه توسط تعاون روستایی استان خبر داد و ادامه داد: تاکنون ۴۰ درصد مطالبات گندم‌کاران و ۱۰ درصد مطالبات کلزاکاران پرداخت شده است.

مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه بیان کرد: پیش از شیوع کرونا درصدد انجام صادرات محصولات کشاورزی به عراق بودیم، اما با بسته شدن مرز در حال حاضر اقدامی انجام نمی‌شود ولی پیگیر هستیم تا در صورت بازگشایی مرز با توجه به طراحی بارانداز صادراتی در قصرشیرین به صادرات محصولات کشاورزی نظیر پیاز، گوجه فرنگی، هندوانه و سیب زمینی به عراق بپردازیم.