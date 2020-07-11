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۲۱ تیر ۱۳۹۹، ۱۲:۱۱

جانشین فرمانده انتظامی استان زنجان:

کشف ۱۱۰ تن سیمان احتکار شده در زنجان

کشف ۱۱۰ تن سیمان احتکار شده در زنجان

زنجان-جانشین فرمانده انتظامی استان زنجان، از کشف ۱۱۰ تن سیمان احتکار شده در زنجان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیروی انتظامی زنجان، سرهنگ ایرج خانی پور، گفت: با کار اطلاعاتی صورت گرفته یک انبار احتکار سیمان در شهر زنجان شناسایی و پس از هماهنگی با مراجع قضائی و همکاری بازرسان اداره صنعت و معدن از این انبار ۱۱۰ تن سیمان کشف شد و ارزش این کالای اساسی ۵۰۰ میلیون ریال است.

وی اظهار کرد: دراین زمینه متهم دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان زنجان، گفت: پلیس با کسانی که بخواهند در بازار اختلال ایجاد کرده و با احتکار مایحتاج مردم، قیمت‌ها را بالا ببرند برابر قانون قاطعانه برخورد می‌کند.

کد مطلب 4970644

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