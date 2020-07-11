کشف ۱۱۰ تن سیمان احتکار شده در زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیروی انتظامی زنجان، سرهنگ ایرج خانی پور، گفت: با کار اطلاعاتی صورت گرفته یک انبار احتکار سیمان در شهر زنجان شناسایی و پس از هماهنگی با مراجع قضائی و همکاری بازرسان اداره صنعت و معدن از این انبار ۱۱۰ تن سیمان کشف شد و ارزش این کالای اساسی ۵۰۰ میلیون ریال است.

وی اظهار کرد: دراین زمینه متهم دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان زنجان، گفت: پلیس با کسانی که بخواهند در بازار اختلال ایجاد کرده و با احتکار مایحتاج مردم، قیمت‌ها را بالا ببرند برابر قانون قاطعانه برخورد می‌کند.