به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا مدعی شده که اخیراً آزمون سنجش تواناییهای ذهنی «والتر رید» مرکز پزشکی ارتش را با موفقیت پشت سر گذاشته و نمره عالی گرفته است.
وی حتی پا را از این فراتر گذاشت و مدعی شد که پزشکها از نتیجه این آزمون متحیر شده و گفتهاند: این غیرقابل باور است چرا که به ندرت کسی از پس آنچه شما انجام دادید، برمیآید.
اما منظور ترامپ از این اغراقگویی آن بود که به «جو بایدن» رقیب انتخاباتی از حزب دموکرات طعنه بزند و تواناییهای او را برای عهدهدار شدن پُست ریاستجمهوری زیر سوال ببرد.
به همین دلیل، ترامپ بعد از همه تعریفهایی که از خود کرد، بلافاصله گفت: بایدن هم باید یکی از این تستها بدهد.
بعد هم با کنایه افزود: البته بایدن میگوید که از این تستها داده اما احتمالاً منظورش تست کرونا بوده زیرا او از پس آزمون سنجش تواناییهای ذهنی برنمیآید.
از وقتی که کرونا، رقابت انتخاباتی نامزدهای پُست ریاستجمهوری آمریکا را به فضای مجازی کشیده است، بایدن که در مقایسه با ترامپ (به عنوان مجری سابق برنامههای تلویزیونی)، مهارت کمتری دارد؛ بعضاً اشتباهات لفظی و گپهای ذهنی مرتکب میشود که او را دستمایه تمسخر مخالفان قرار داده است.
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