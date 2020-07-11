موشک های مقاومت فلسطین و لبنان میتوانند تل آویو را هدف قرار دهند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت در گزارشی به قدرت موشکی مقاومت فلسطین در غزه و حزب الله لبنان اذعان کرد.

در این گزارش آمده است که گروه های مقاومت فلسطین و حزب الله لبنان موشک های بسیار دقیق و دور بردی در اختیار دارند. این موشک ها می توانند برج های شهر تل آویو را ویران کنند.

در این گزارش به صحبت های «یوسی بینتو» یکی از فرماندهان سابق ارتش رژیم صهیونیستی اشاره شده که بیانگر برگزاری یک مانور نظامی از سوی صهیونیستها برای رویارویی با حملات موشکی گسترده نیروهای مقاومت و ترس و وحشت نسبت به این حملات است.

به تازگی نیز، ابوحمزه سخنگوی گردانهای قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ششمین سالروز جنگ سال ۲۰۱۴ رژیم صهیونیستی علیه غزه اعلام کرده است: دشمن در تحقق اهدافش با وجود جنگ پنهان و آشکار علیه مقاومت در غزه شکست خورد.

وی افزود: در حال حاضر قوی تر و مجهزتر در عرصه همانطور که به فرزندان ملتمان و امت اسلامی همواره عهده کرده ایم، حضور داریم. ۶ سال پس از عملیات بنیان مرصوص، همه فلسطین اشغالی و مراکز حساس رژیم صهیونیستی در تیررس ما قرار دارد.