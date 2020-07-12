«کاپیتانی» که تا ابد کاراته ایران را داغدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی شاطرزاده، کاپیتان تیم ملی کاراته در شرایطی ۱۰ سال پیش در چنین روزی بر اثر عارضه مغزی رخت از جهان فرو بست که دوستداران این ورزش رزمی افتخارآفرینیهای او در عرصه رقابتهای آسیایی و جهانی را هرگز از یاد نمیبرند.
زنده یاد علی شاطرزاده گرچه افتخاراتش در کاراته بی تکرار بود و هنوز هم طلاییترین، کاراته کای ایران در آسیا است اما با رفتنش کاراته کشور تنها یک اسطوره و قهرمان را از دست داد که بزرگمردی ستودنی را تا ابد به سوگ نشست که شخصیت والا، معرفت و مردانگی اش او را تا ابد در دلهای اهالی کاراته زنده و جاودان ساخت.
کسب پنج مدال طلای آسیا، مدال نقره ۹۸ جهان، نقره بازیهای آسیایی ۹۸ بانکوک، نام مرحوم شاطرزاده را به عنوان یکی از پرافتخارترین کاراته کاهای ایران در تاریخ این ورزش ثبت کرده است. وی در دنیای مربیگری نیز یکی از نوابغ کاراته ایران بود و با تیمهای پاس، نفت، فجر و فولاد مبارکه عناوین متعددی کسب کرد و عنوان بهترین و پرافتخارترین مربی تاریخ لیگهای کاراته همچنان در اختیار دارد.
حالا هر سال ۲۲ تیر ماه یاد زنده یاد «علی شاطرزاده» قهرمان ستودنی کاراته ایران ما و دلتنگی را کنار هم مینشاند تا سر بر زانوی غم، یادش را زنده نگهداریم و خوب میدانیم که این روز تا ابد هوای چشمهای دوستانش و اهالی کاراته را ابری میکند.
افسوس و صد افسوس، کاراته کشور ۲۲ تیرماه ۸۹ با قهرمانی وداع کرد که اسطوره بی بدیل و بزرگمردی جاودانه بود.
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