پرداخت ۳۴۴ میلیارد تومان وام دانشجویی/ نحوه سرو غذا در سال جدید

مجتبی صدیقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تسهیلات وام دانشجویی گفت: سال گذشته ۳۴۴ میلیارد تومان وام دانشجویی ارائه شده است.

وی ادامه داد: وظیفه صندوق رفاه دانشجویان در درجه اول ارائه وام است و سپس کمک به بخش خوابگاه و تغذیه که نیاز است که خیرین در این وظایف به صندوق کمک کنند.

رئیس سازمان امور دانشجویان درباره وضعیت سرو غذا در سال تحصیلی جدید گفت: سرو غذا اگر نیاز باشد با پروتکل های بهداشتی که اعلام شده انجام می گیرد و در ظروف دربسته بیرون بر و با رعایت فاصله صورت خواهد گرفت.

وی درباره قیمت غذای دانشجویی و اینکه در سال تحصیلی جدید آیا افزایش خواهد داشت گفت: هنوز تصمیمی در این خصوص گرفته نشده است.