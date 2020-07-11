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۲۱ تیر ۱۳۹۹، ۹:۲۷

رئیس سازمان امور دانشجویان :

پرداخت ۳۴۴ میلیارد تومان وام دانشجویی/ نحوه سرو غذا در سال جدید

پرداخت ۳۴۴ میلیارد تومان وام دانشجویی/ نحوه سرو غذا در سال جدید

رئیس سازمان امور دانشجویان اعلام کرد: سال گذشته ۳۴۴ میلیارد تومان وام دانشجویی ارائه شده است.

مجتبی صدیقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تسهیلات وام دانشجویی گفت: سال گذشته ۳۴۴ میلیارد تومان وام دانشجویی ارائه شده است.

وی ادامه داد: وظیفه صندوق رفاه دانشجویان در درجه اول ارائه وام است و سپس کمک به بخش خوابگاه و تغذیه که نیاز است که خیرین در این وظایف به صندوق کمک کنند.

رئیس سازمان امور دانشجویان درباره وضعیت سرو غذا در سال تحصیلی جدید گفت: سرو غذا اگر نیاز باشد با پروتکل های بهداشتی که اعلام شده انجام می گیرد و در ظروف دربسته بیرون بر و با رعایت فاصله صورت خواهد گرفت.

وی درباره قیمت غذای دانشجویی و اینکه در سال تحصیلی جدید آیا افزایش خواهد داشت گفت: هنوز تصمیمی در این خصوص گرفته نشده است.  

کد مطلب 4970664
زهرا سیفی

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