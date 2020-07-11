انقلاب اسلامی به سراسر جهان صادر شود/ ادامه دهنده راه شهدا باشید

به گزارش خبرگزاری مهر، بخشی از وصیت نامه شهید «منوچهر خزایی» از شهدای استان لرستان را در متن زیر بخوانید.

بسم الله الرحمن الرحیم

ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیا عند ربهم یرزقون

گمان مبرید آنهایی که در راه خدا کشته شده‌اند مرده‌اند، بلکه آنها زنده‌اند و نزد خداوند روزی دارند

بنام الله پاسدار حرمت خون شهیدان

بنام خداوندی که جان تمام مخلوقات جهان در دست اوست

با سلام نثار پیشگاه امام عصر و زمان حضرت بقیه الله الاعظم اروحنا روح الفدا و با درود بیکران بر نایب برحقش امام خمینی و با سلام به ارواح پاک طیبه شهدای اسلام از شهدای صدر اسلام گرفته تا شهدای کربلای ایران که با نثار خون درخت پربرکت و نو رسیده اسلام را گلگون و آبیاری کرده‌اند.

ابتدا از خدای قادر متعال عاجزانه می‌خواهم که گناهان مرا ببخشد و مرا مورد عفو و حلالیت خود قرار بدهد.

ای خدای بزرگ، تا به حال اشتباه کرده‌ام اسلام را خوب درک نکرده بودم حال که به خود آمده‌ام بسیار پشیمانم.

دوباره عاجزانه می‌خواهم که مرا عفو و مورد بخشش خود قرار دهی، ای امت بیدار و هوشیار شما خودتان گواه بوده‌اید که ما به زور یا تهدید به این جبهه مقدس نیامده‌ایم بلکه داوطلب شده‌ایم و پا به این صحنه نبرد حق علیه باطل گذاشته‌ایم و آمده‌ایم که ریشه کفر را در جهان برکنیم و به گفته امام عزیزمان جنگ جنگ است و عزت و شرفمان در گرو همین جنگ است.

تصور نکنید که این جنگ برای رهایی وطن بوده است بلکه این جنگ، جنگ اسلام با کفر است که باید تا هر زمانی که شده باید اسلام سرتاسر جهان استقرار پیدا کند.

امروز که حدود شش سال و اندی است که از جنگ تحمیلی با دشمن صهیونیستی می‌گذرد خودتان می‌بینید که ما با تمام دشمنان اسلام و ابر قدرت‌ها مبارزه کرده‌ایم و الحمدالله تا به حال ما توانسته‌ایم دشمنان را به خاک مذلت بنشانیم و این پیروزی‌ها بر اثر همین دعاهای شما مردم مخلص بوده است و فرماندهی نایب امام زمان پیروزی پشت سر پیروزی به دست آمده است.

ای مردمی که شما در ماه‌های رمضان و محرم و صفر پای مصیبت‌ها گریه می‌کردید و می‌گفتید که اماما، ما کربلا نبودیم تا تو را یاری کنیم اما هم اکنون همان وقت رسیده است که به یاری این امام بزرگوار این یگانه ابر مرد تاریخ بشریت بشتابید و هر چه زودتر انقلابمان را به سرتاسر جهان صادر کنیم و قدس عزیز که قبله اول مسلمین بوده است را آزاد کنیم و دشمنان را تا یکی پس از دیگری نابود کنیم و سر مشقی باشد که دیگر هیچ بیگانه ای هوس تجاوز به مملکت ما را نداشته باشد.

مادر مهربانم را سلام می‌رسانم و از اینکه برای من زحمات بسیاری کشیده‌ای مرا بزرگ کرده‌ای و از اینکه شهادت هر فرزندی برای پدر و مادرش دردناک است اما مادر تو باید افتخار کنی که فرزند خودت را در راه اسلام داده‌ای.

از تو می‌خواهم که در شهادت من هیچ گریه و زاری نکنی که منافقین خوشحال شوند. از تو می‌خواهم که مرا حلال کنی اگر تو از من راضی باشی خداوند از من خشنود خواهد بود.

پدر و برادران از شما می‌خواهم مرا حلال کنید و بعد از من ادامه دهنده راه شهیدان باشید. برادران، خواهران و همسر عزیزم را یک به یک دعا و سلام می‌رسانم.

ومن الله التوفیق