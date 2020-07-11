ضرورت اقدامات حفاظتی کشاورزان در برابر بادهای ۱۲۰ روزه

سید ابوالحسن میرجلیلی در گفتوگو با خبرنگارمهر اظهارکرد: کشاورزان خراسانجنوبی اقدامات لازم را برای حراست از محصولات خود در برابر بادهای ۱۲۰ روز به عمل آوردند تا از خسارتهای احتمالی جلوگیری شود.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسانجنوبی بیانکرد: ما در چند روز آینده اتفاق غیر منتظرهای در حوزه وزش باد نخواهیم داشت ولی از آنجایی که از این ایام تا مهرماه بادهای ۱۲۰ را داریم باید مراقبتهای لازم صورت گیرد.
میرجلیلی با تأکید بر آمادگی نیروهای امدادی در برابر خسارتهای احتمالی ناشی از وزش بادهای ۱۲۰ روزه در خراسانجنوبی ادامهداد: هر چند بادهای ۱۲۰ روز را معمولاً در مدت چهارماه در استان شاهد هستیم ولی به واسطه خشکسالیها احتمال افزایش این مدت وجود دارد.
وی افزود: انباشته شدن ماسه بادیهای دو متری در جلوی خانههای روستایی، خسارت به محصولات کشاورزان، مسدود شدن راهها و آسیب به برخی از زیر ساختها از جمله خسارتهای بادهای ۱۲۰ روزه طی سالهای گذشته در خراسانجنوبی و به ویژه در شهرستانهای مرزی بوده است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسانجنوبی با اشاره به برخی از اقدامات پیشگیرانه در مقابله با خسارتهای احتمالی این بادهای شدید یادآور شد: در همه شهرستانهای خراسانجنوبی نیز نیروهای امدادی آمادگی لازم در برابر مقابله با خسارتهای احتمالی ناشی از این پدیده طبیعی را دارند.
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