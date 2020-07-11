زندانی محکوم به قصاص پس از ۱۲ سال حبس آزاد شد

رضا ذوالفعلی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به همت شورای حل اختلاف حوزه ۲۰ و ۳۱ زندان یزد و ستاد دیه استان مددجو محکوم به قصاص با اعلام رضایت اولیای دم از مجازات اعدام نجات یافت.

وی افزود: آخرین نشست مصالحه و رضایت برای رهایی مددجو محکوم به قصاص با حضور حجت الاسلام اصغر ملانوری، مسئول فرهنگی زندان مرکزی، اسلام افشون رئیس شورای حل اختلاف شعبه ۲۰ و مدیر نمایندگی ستاد دیه استان، بهنام زارع حجت آبادی دبیر شورای حل اختلاف شعبه ۲۰ زندان یزد و جمعی از خیرین در سالن شهید بهشتی اداره کل زندان‌های استان یزد برگزار شد که در این نشست پس از گفتگو با وکیل اولیای دم در نهایت با اخذ رضایت، محکوم از مجازات قصاص نفس رهایی یافت.

ذوالفعلی نژاد عنوان کرد: با صلح و سازش و اخذ رضایت از اولیای دم، این زندانی بعد از ۱۲ سال از زندان آزاد شد.