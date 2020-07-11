خبرگزاری مهر؛ گروه استانها- مهدی غلامی: برگزاری همایش و نمایش اسبهای اصیل ایرانی در شهر کوهستانی و ییلاقی رینه از توابع بخش لاریجان شهرستان آمل که با حضور حدود هزارنفری شهروندان از مناطق مختلف کشور برگزار شد، با واکنشهای شدید و گلایهآمیز فعالان اجتماعی مواجه شد.
این همایش روز جمعه در حالی با حضور حدود هزارنفری مردم بدون رعایت شیوهنامههای بهداشتی در فضای روباز در شهر رینه لاریجان شهرستان آمل نزدیکترین شهر به قله دماوند برگزار شد، که به گفته برخی فعالان اجتماعی، شورای اسلامی شهر و شهرداری رینه در برگزاری این مراسم از عوامل بخش خصوصی این همایش پشتیبانی و حمایت کرده بودند.
شهرستان آمل دریک هفته گذشته به علت اوجگیری و شیوع بالای بیماری کرونا در وضعیت قرمز به سر میبرد.
در همین راستا روز پنجشنبه استاندار مازندران به همراه رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران، فرمانده انتظامی و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و دیگر مدیران استانی در جلسه فوقالعاده مقابله با کرونا در فرمانداری شهرستان آمل شرکت و آخرین وضعیت شیوع بیماری کرونا و اعمال محدودیتهای جدید در این شهرستان را بررسی و تصمیمهای جدید را ابلاغ کردند.
ممنوعیت برگزاری مراسم عروسی و عزا، تعطیلی دو روزه بازار شهر آمل در ۲۱ و ۲۲ تیرماه، و افزایش تعداد تختهای بیمارستانی برای حجم بالای بیماران کرونایی در کنار اعمال مجدد محدودیتها در شهرستان آمل مهمترین تصمیمهای گرفته شده مسئولان استانی در جلسه اضطراری پیشگیری از بیماری کرونا در شهرستان آمل بوده است.
با توجه به اعلام وضعیت قرمز وهمزمان تصمیمهای سخت کرونایی برای برخی صنوف، برگزاری همایش اسبهای ایرانی در بخش لاریجان شهرستان آمل، انتقادهای زیادی را درپی داشت.
اوج بیتدبیری در پیک کرونایی
در همین حال شماری از فعالان شبکههای اجتماعی با انتقاد از برگزارکنندگان و حامیان برگزاری جشنواره ورزشی اسب در شهر رینه لاریجان آمل بیان داشتند، در روزهایی که بیماری کرونا با سرعت اوجگیری کرده و همه فعالیتهای ورزشی کشور بهنوعی با تعطیلی اجباری مواجه شدند، برگزاری این همایش که جمعیت زیادی را دور خود جمع کرده، پاسخی جز تأسف و شرمساری ندارد.
این عده با کنایه به شهردار رینه لاریجان از حمایتکنندههای برگزاری این همایش، گفتند؛ آقای خسروی خود شما در مقطعی به بیماری کرونا مبتلا و حتی خودتان را قرنطینه کرده بودید، چطور در شرایطی که شهرستان آمل در وضعیت قرمز کرونایی به سر میبرد، این همایش را برگزار کردید؟
بخشداری لاریجان مجوزی نداد
در همین حال بخشدار لاریجان از توابع شهرستان آمل، در گفتگو با خبرنگار مهر، صدور هرگونه مجوز مکتوب و حتی شفاهی برای برگزاری همایش اسبهای ایرانی در شهر رینه را بهشدت رد کرد.
یونس حیدری افزود: حتی با اعلام همکاری فرمانداری مبنی بر نصب بنرهای برگزاری همایش در سطح شهر، به رئیس شورای شهر رینه نسبت به برگزار نکردن برنامه و حتی عواقب آن در اوج بیماری کرونا بهشدت هشدار دادیم.
وی با بیان اینکه جلسات هماهنگی این همایش پیشاز این در چندین نوبت به میزبانی شهرداری و شورای اسلامی شهر رینه با حضور عوامل بخش خصوصی برگزارکننده همایش برگزار شد، گفت: با این حال در پیگیری پس از برگزاری همایش از رئیس شورای شهر رینه، هرگونه حمایت و پشتیبانی این برنامه را تکذیب و رد کرد.
بخشدار لاریجان آمل ادامه داد: البته جای تعجب این همایش، اعطای لوحهای سپاس و تجلیل برای عوامل برگزاری همایش اسبهای ایرانی در شهر رینه بوده که به امضای رئیس شورای شهر و حتی شهردار رینه نیز رسیده است.
حیدری اضافه کرد که از رئیس شورای شهر، شهردار و مسئول ورزش شهر رینه خواسته شده تا امروز برای توضیحات چگونگی و علت برگزاری این همایش در ایام اوج کرونا در فرمانداری ویژه شهرستان آمل حاضرشده و پاسخگو باشند.
حسینقلی قوانلو رئیس سازمان صمت مازندران با اشاره به اینکه، جلسه اضطراری اجلاس اتاق اصناف شهرستان آمل برگزار شد، با اعلام اینکه تالارهای پذیرایی، قهوهخانهها، چایخانهها و کافهها تا اطلاع ثانوی مجاز به فعالیت نیستند، خاطرنشان کرد: برگزاری تمامی مجالس در این شهرستان که مرتبط با حوزه فعالیتی اصناف است ممنوع اعلام میشود.
وی در پایان ضمن تأکید بر رعایت دستورالعملهای بهداشتی بهویژه استفاده از ماسک و دستکش از سوی متصدیان صنفی اعلام کرد: بازرسان این سازمان بهصورت دائم در شهرستانها در حال فعالیت بوده و با هرگونه عدم رعایت مسائل بهداشتی و عدم رعایت قوانین نظام صنفی برخورد قانونی خواهند داشت.
حال و روز مازندران از نظر شیوع کرونا خوب نیست و اعمال و افزایش محدودیتها در راستای پیشگیری از شیوع این بیماری انجام شده است و برپایی همایشهایی نظیر نمایش اسبهای اصیل در همه گیری این ویروس ناخوانده تأثیرگذار خواهد بود.
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