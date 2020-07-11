به گزارش خبرنگار مهر، هادی سبزواری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به فعالیت ایستگاههای ورزش صبحگاهی در همدان اظهار کرد: ۲۰۰ ایستگاه ورزش صبحگاهی در همدان راه اندازی شده که به دلیل شیوع ویروس کرونا ۱۰۰ ایستگاهی که در فضاهای بسته و سالنها فعالیت داشتند در حال حاضر تعطیل هستند.
وی افزود: ایستگاههای ورزش صبحگاهی که در فضاهای باز و با رعایت فاصله ۲ متر فعالیت میکنند در حال حاضر باز هستند.
رئیس هیئت ورزشهای همگانی استان همدان با بیان اینکه بزرگترین معضل ما بیکاری مربیان است، گفت: بعضی از مربیان ما با مبلغ ماهیانه ۲۰۰ و ۳۰۰ هزار تومان زندگی خود را میگذراندند و این مبلغ اندک نیز از زمان شیوع کرونا قطع شده که مربیان ما را با مشکل بزرگی رو به رو کرده است.
سبزواری عنوان کرد: به دنبال استفاده از وام و تسهیلات کرونایی برای مربیان هستیم تا بتوانیم مقداری از دغدغه این مربیان را رفع کنیم.
وی با اشاره به درگیری مربیان هیئت ورزشهای همگانی با کرونا بیان کرد: متأسفانه در کمال ناباوری یکی از مربیان توانمند خود را به دلیل بیماری کرونا در این ایام از دست دادیم همچنین یک مربی دیگر ما نیز در حال حاضر در بیمارستان بستری است.
رئیس هیئت ورزشهای همگانی عنوان کرد: این ویروس با کسی شوخی ندارد و حتی ورزشکار و غیر ورزشکار هم نمیشناسد و در حال حاضر تنها را مبارزه و کنترل این بیماری استفاده از ماسک و رعایت پروتکلهای بهداشتی است.
سبزواری با اشاره به استفاده از ظرفیت رسانهها در ایام کرونا گفت: ما به دنبال مصوبه شورای عالی ورزش برای ایجاد پویش ورزش در خانه هستیم.
وی افزود: باید چندین برنامه آموزشی ورزش در خانه از شبکه همدان با همکاری هیئت ورزشهای همگانی برای این دوران ساخته شود تا مردم از آسیبهای بی تحرکی و تعطیلی باشگاهها و اماکن ورزشی در امان بمانند.
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