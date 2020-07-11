به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی صبح شنبه در جمع خبرنگاران در خصوص ۲۱ تیرماه و روز عفاف و حجاب اظهار داشت: این روز در تقویم جمهوری اسلامی به عنوان روز عفاف و حجاب نامگذاری شده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران گفت: در این روز هزاران نفر به جرم دفاع از حجاب در مسجد گوهر شاد در مشهد مقدس به خاک و خون کشیده شدند و برای همیشه در تاریخ اسلام و ایران ماندگار شدند.

محمودی افزود: امروز نیز شاهد هجمه وحشیانه دنیای استکبار و مزدوران داخلی اش به حجاب و عفاف هستیم و از سویی شاهد کم کاری و بی توجهی برخی مدیران و مسئولان به این مهم هستیم.

وی گفت: به همین مناسبت در هفته عفاف و حجاب برنامه‌های متناسب با شرایط موجود برگزار خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران طرح این موضوع در نمازهای جمعه استان، صدور بیانیه توسط تشکلهای خواهران، اجرای برنامه‌های فرهنگی و سخنرانی در مساجد و پایگاه‌های بسیج و انتشار کلیپ‌ها، مقالات، دست نوشته‌های مناسب در فضای مجازی را از جمله اقدامات ویژه این ایام ذکر کرد.

محمودی برگزاری اجتماع مجازی با عنوان دختران حاج قاسم را از جمله اقدامات خوب مردمی برشمرد و گفت: امروز ساعت ۲۱ و۳۰ دقیقه با حضور ۱۵ شخصیت از کشورهای مختلف با عنوان نشست حجاب و عفاف سمبل عزت و کرامت در فضای مجازی برگزار می‌شود.

محمودی از تمامی پیام رسانان فرهنگ عفاف و حجاب خاصه مجمع جهانی اهل بیت (ع)، بنیاد عفاف و حجاب و سازمان فرهنگی، هنری شهرداری و سایر دستگاه‌ها که در این مقطع حساس به گرامیداشت این مهم همت گماشتند تقدیر کرد.