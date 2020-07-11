۵۴ کارگاه آموزشی برای کودکان و نوجوانان مرکزی آماده شد

جهانبخش قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به دستورالعمل‌های جدید مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با حفظ پروتکل‌های‌های بهداشتی برای فعالیت بچه‌ها بازگشایی شدند.

وی با بیان اینکه پیش از این کانون از طریق پیک امید مجازی با بچه‌ها در ارتباط بود، گفت: فعالیت‌های آموزشی کانون در تابستان امسال با توجه به شیوع ویروس کرونا بازنگری شده و هم به‌صورت مجازی و هم حضوری برگزار می‌شود که بیشتر کتاب محور هستند.

قنبری گفت: فعالیت‌های عمومی بچه‌ها در کانون شامل معرفی و نقد کتاب، قصه‌گویی، نقد فیلم و پویا نمایی، تمرین نقد و گفتگو، نشریه نگاری کاغذی و الکترونیکی و شناخت سرزمین، مفاخر و وقایع و آشنایی قرآن و حدیث است.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان مرکزی عنوان کرد: در کنار فعالیت‌های عمومی ۵۴ عنوان کارگاه تخصصی در ۵۰ مرکز کانون پرورش فکری کودک و نوجوانان در استان تعریف شده که شامل هشت الی ۱۲ جلسه است که توسط مربیان و مدرسین فعالیت‌های آموزشی تدریس می‌شود.

قنبری ادامه داد: این کارگاه‌های تخصصی برای غنی‌سازی اوقات فراغت کودکان و نوجوانان از ۱۵ تیرماه آغاز شده است.

به گفته مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان مرکزی، قصه‌گویی، نقاشی، طراحی، تصویرسازی، سفال‌گری، نقاشی روی شیشه، نقاشی خط، خوش‌نویسی و تذهیب از جمله کارگاه‌های تخصصی است.