قرارداد میدان نفتی یاران امضا شد

به گزارش خبرنگار مهر، قرارداد طرح توسعه میدان نفتی یاران میان شرکت ملی نفت ایران و یک شرکت داخلی با حضور وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به صورت آنلاین امضا شد.

میدان نفتی یاران در ۱۳۰ کیلومتری شهر اهواز در مرزی‌ترین منطقه غرب کارون واقع شده و جزو میادین مشترک با کشور عراق است. تفاهمنامه فاز اول توسعه این میدان در ابتدای سال ۹۰ امضا و در تاریخ ۱۳ آذرماه ۱۳۹۰ تنفیذ شد. اهداف این میدان تولید ۲ هزار بشکه در روز برای بخش زودهنگام بود که در بهمن ماه ۱۳۹۱ محقق شد و تولید ۳۰ هزار بشکه نفت در روز نیز به عنوان تولید نهایی در سال ۹۶ به ثبت رسید.