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۲۱ تیر ۱۳۹۹، ۱۰:۰۷

بین شرکت ملی نفت و یک شرکت داخلی

قرارداد میدان نفتی یاران امضا شد

قرارداد میدان نفتی یاران امضا شد

 قرارداد طرح توسعه میدان نفتی یاران میان شرکت ملی نفت ایران و یک شرکت داخلی با حضور وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران امضا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، قرارداد طرح توسعه میدان نفتی یاران میان شرکت ملی نفت ایران و یک شرکت داخلی با حضور وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به صورت آنلاین امضا شد.

میدان نفتی یاران در ۱۳۰ کیلومتری شهر اهواز در مرزی‌ترین منطقه غرب کارون واقع شده و جزو میادین مشترک با کشور عراق است. تفاهمنامه فاز اول توسعه این میدان در ابتدای سال ۹۰ امضا و در تاریخ ۱۳ آذرماه ۱۳۹۰ تنفیذ شد. اهداف این میدان تولید ۲ هزار بشکه در روز برای بخش زودهنگام بود که در بهمن ماه ۱۳۹۱ محقق شد و تولید ۳۰ هزار بشکه نفت در روز نیز به عنوان تولید نهایی در سال ۹۶ به ثبت رسید.

کد مطلب 4970742

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