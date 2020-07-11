قوانینی که مشکل جامعه را حل نکند باید اصلاح شود

به گزارش خبرنگار مهر، لطف الله سیاهکلی در جلسه شورای هماهنگی دستگاه‌های عضو و تابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که صبح شنبه در اداره کار قزوین برگزار شد، اظهار کرد: آماری که مدیران می‌دهند خوب است اما در کف جامعه نارضایتی داریم که نشان می‌دهد در این آمار باید دقت بیشتری کرد.

وی افزود: مشکلات و شرایط را درک می‌کنیم و باور داریم بیش از ۵۰ درصد مشکلات با توجه و رسیدگی مدیر قابل حل شدن است.

سیاهکلی تصریح کرد: مدیران در قزوین خیلی تابع مقررات ارسالی از تهران هستند در حالی که باید مشکلات مردم حل شود تا جامعه به رضایت مندی برسد.

وی بیان کرد: ما مسائل اصلی و فرعی را تفکیک نمی‌کنیم در حالی که موضوع اصلی ما فقط رعایت مقررات و بخشنامه‌ها نیست بلکه بالا بردن رضایت مندی مردم و خدمت به آنها و حل مشکلات است.

نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی افزود: گاهی فقط پاسخ قانونی می‌دهیم اما خداوند ما را بر اساس حق مردم مجازات می‌کند ممکن است قانون ایراد داشته باشد قانون برای اعمال حق است و باید به رضایتمندی منجر شود قانون آمده تا مدیر حق را بدرستی تشخیص دهد در حالی که گاهی افرادی که به نهادهای حمایتی مراجعه می‌کنند با برخورد شدید قانونی مواجه می‌شوند وقتی ارباب رجوع در یک دستگاه زیاد است حتماً قانون هم ایراد دارد و باید اصلاح شود.

سیاهکلی اظهار داشت: بخشی از مشکلات مردم با یک تلفن و پیگیری حل شدنی است گاهی یک ماده واحده اگر در قانون اصلاح شود مشکلات حل شدنی است. لذا هر قانونی که در اجرا مشکل دارد باید اصلاح شود مثل جذب معلمان نهضت که جامعه را آزار می‌دهد که می‌توانید آن را به ما منعکس کنید گره گشای مردم باشید.

سیاهکلی بیان کرد: هر آنچه مشکل داریم ریشه در بانک‌ها و بیمه‌ها دارد یک بانک حق ندارد به دلیل طلب خود کارخانه را تملک و تولید را تعطیل کرده و یک سرمایه گذاری را به مزایده بگذارد و تولید و اشتعال را نابود کند.

وی افزود: بانک چه کاره است وقتی ثروتش متعلق به مردم است با پول مردم به میدان آمده و به اقتصاد آسیب می‌زند ده برابر طلب خود را می‌گیرد کارخانه را تعطیل می‌کند و کسی نمی‌تواند جلویش را بگیرد.

نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بانک‌ها باید روش خود را اصلاح کنند بیمه‌ها به فکر مردم باشند وقتی ۳۰ درصد حق بیمه می‌دهیم باید خدمات مناسب و کامل بگیریم و رضایت عموم جلب شود.

سیستم بانکی و بیمه‌ای باید اصلاح شود

وی افزود: کمتر کشوری به اندازه مردم ایران بیمه می‌دهند و کمترین خدمات را می‌گیرند زیرا یک کارشناس حق بیمه را تعیین می‌کند و به مردم ظلم می‌شود.

سیاهکلی گفت: قانون را غلط می‌نویسیم و غلط اجرا می‌کنیم و با اتکا به کارشناس جلو می بریم و مردم راضی نمی‌شوند لذا مدیران باید به سمت مردم باشند و رضایتمندی مردم را رسالت اصلی خود قرار دهند.

وی بیان کرد: به کارگر توجه کنید اگر حق کارگر داده می‌شد این افراد در این شرایط نبودند لذا همه ما تکلیف داریم به فکر گره گشایی از مشکلات باشیم.

سیاهکلی افزود: اگر بانک محوری حذف شده و سرمایه محوری جایگزین شود بخش زیادی از مشکلات حل شدنی است باید مردم را به بورس عادت دهیم تا سرمایه‌ها از طریق بورس و مردم وارد تولید شود و از ربا و واسطه گری و دلالی خارج شویم.