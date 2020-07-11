اختصاص ۵ میلیارد تومان برای جهیزیه نوعروسان خراسان شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد خراسان شمالی مجید الهی راد بابیان اینکه امسال ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان اعتبار از منابع مختلف برای تأمین جهیزیه زوجهای نیازمند تحت حمایت این نهاد پیش بینی شده است، اظهار کرد: طی بهار امسال ۲۰۰ میلیون تومان از این بودجه از محل منابع دولتی ابلاغ و به زوجهای نیازمند پرداختشده است.
مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی در ادامه بابیان اینکه طی برنامهریزی انجامشده در سال ۹۹، از محل این منابع هزار و ۱۵۲ زوج نیازمند زندگی مشترک خود را آغاز میکنند، تصریح کرد: یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان از اعتبار امسال از محل منابع دولتی اختصاصیافته است.
وی افزود: بیش از ۴ میلیارد تومان نیز از محل کمکهای مردمی برای تأمین جهیزیه زوجهای نیازمند هزینه میشود.
الهی راد بابیان اینکه بخشی از کمکها حامیان طرح اکرام نیز برحسب نیات خیرخواهانه خیران برای تأمین جهیزیه ایتام هزینه میشود، گفت: امسال یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان از کمکهای حامیان طرح اکرام و محسنین نیز برای تهیه جهیزیه زوجهای نیازمند اختصاصیافته است.
مدیر کل کمیته امداد خراسان شمالی با اشاره به فعالیت مراکز نیکوکاری در بخش تأمین نیازهای اساسی و روزمره محرومین نیز تاکید کرد: سالیانه بخش قابلتوجهی از نیازهای محرومین توسط فعالیتهای مردمی این مراکز صورت میپذیرد و خوشبختانه در تأمین جهیزیه زوجهای نیازمند و فراهمسازی ازدواج آسان نیز اقدامات قابلتوجهی در این حوزه انجامشده است.
وی در انتها گفت: مراکز نیکوکاری امسال ۲.۵ میلیارد تومان از رقم کلی اعتبار پیشبینیشده سرفصل تهیه جهیزیه نیازمندان در سال ۹۹ را بر عهده دارد.
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