اسفراین در شرایط بحران کرونا / اینجا خبری از رعایت بهداشت نیست

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: شهرستان اسفراین در آغاز شیوع و همه‌گیری ویروس کرونا در بین شهرستان‌های استان خراسان شمالی در افزایش آمار مبتلایان در صدر بود. اما آرام آرام روند مبتلایان در این شهرستان رو به کاهش رفت تا حدی که در اواسط اردیبهشت ماه تقریباً آمار افزایش تعداد افراد مبتلا به کرونا نزدیک به صفر بود.

اما رفته رفته شرایط تغییر کرد و اینک این شهرستان بار دیگر با مشکلات شدید کرونایی مواجه است.

شهرستان اسفراین دارای چندین واحد نمونه‌گیری از جمله مراکز بهداشتی ۱۶ ساعته و یک آزمایشگاه مرجع و تخصصی تست کرونا در نمونه گیری ها است.

طبق گفته کارشناسان تنها دلیل افزایش آمار مبتلایان در ابتدای شیوع کرونا در استان نیز همین نمونه گیری های به موقع بود و صدالبته که مدیران سلامت شهرستان اسفراین با نگاهی بلند مدت و براساس دستورالعمل‌های وزارتخانه‌ای با مراجعین مشکوک برخورد و حتی با نمونه گیری از اطرافیان فرد مشکوک و مبتلا، از همه گیری آن در جامعه جلوگیری کردند.

کاهش محدودیت‌ها و جولان کرونا

بعد از گذشت روزها، هفته‌ها و ماه‌ها از انتشار ویروس کرونا مشاهده کردیم که شهرستان‌هایی که آمار سفید و زرد داشتند گوی سبقت را از اسفراین ربودند و در صدر افزایش مبتلایان در جدول جای گرفتند.

اما اکنون بعد از گذشت چندین ماه از شیوع ویروس کرونا اسفراین دوباره در وضعیت افزایش مبتلایان نسبت به قبل قرار گرفته است تا جایی که ساکنین اسفراینی ۸۰ درصد و ساکنین روستایی ۲۰ درصد از مبتلایان را تشکیل می‌دهند.

معین سهیلی زاده، دانشجوی شهرستان اسفراین در گفتگو با مهر برچیده شدن محدودیت‌ها از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا را علت اصلی افزایش مبتلایان در اسفراین می‌داند و اظهار می‌کند: رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی از سوی مردم نیز بسیار کاهش یافته.

این دانشجوی اسفراینی ادامه می‌دهد: در آغاز موج اول، این اپیدمی که به صورت گسترده در شهرستان شیوع پیدا کرده بود این چنین آمار مبتلایان رو به افزایش نبود.

نقش خوانندگان عروسی مطرح شهر و بی تفاوتی مردم

وی می‌افزاید: آیا بسنده کردن به اجبار رعایت پروتکل‌های بهداشتی توسط شهروندان می‌تواند راهکار مفیدی در جهت سرایت کمتر باشد؟

سهیلی زاده تصریح می‌کند: هر چند در این میان نباید فراموش کنیم که یکی از دلایل عمده و بومی این افزایش مبتلایان در شهرستان اسفراین، برگزاری مراسم عروسی با شکوه در روستاها است که با حضور خوانندگان مطرح بومی برگزار می‌شود. یکی از دلایل عمده و بومی این افزایش مبتلایان در شهرستان اسفراین، برگزاری مراسم عروسی باشکوه در روستاها است که با حضور خوانندگان مطرح بومی برگزار می‌شود

این دانشجو می‌گوید: گاهی اوقات نه تنها دعوت شدگان به آن مراسم حضور پیدا می‌کنند بلکه جمعیت زیادی از روستاها و حتی شهر اسفراین برای شنیدن صدای این خوانندگان به روستای محل برگزاری عزیمت می‌کنند.

البته با ممنوعیت دوباره برگزاری عروسی می‌توان به کاهش تعداد مبتلایان امید تازه داشت.

کم رنگی پروتکل‌های بهداشتی در بازارها

در بازار نیز چرخی زدیم. عمو حسین، از سبزی فروش‌های مرکز شهر است؛ او در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: متأسفانه بسیاری از همکاران من در بازار سبزی فروش‌ها در محله خیابان نواب و خیابان امام خمینی پروتکل‌های بهداشتی از جمله ماسک زدن را رعایت نمی‌کنند و هر روزه با افراد بسیار زیادی برای فروختن سبزی در ارتباط هستند.

این سبزی فروش از تمام همکاران خود خواست حداقل ماسک بزنند و به مشتریان خود نیز توصیه کنند که از ماسک استفاده کنند.

مرتضی سینایی از دیگر کاسبان مرکز شهر است که در گفتگویی دیگر اظهار کرد: متأسفانه بسیاری از اصنافی که در مرکز شهر فروشگاه دارند و از همکاران ما هستند نه تنها خودشان پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند؛ بلکه اگر به آنها و مشتری‌ها تذکر دهیم ناراحت می‌شوند.

این کاسب تاکید کرد: همکاران ما باید با انجام پروتکل‌های بهداشتی بار مسئولیتی را از دوش خط شکنان حوزه بهداشت و درمان بردارند و نه اینکه باعث افزایش فشار بر آنها شوند.

از افزایش فوتی‌ها تا در خطر بودن تمام قشرها / کرونا کودک و پیر نمی‌شناسد

اسحاق ایلدرآبادی نیز در گفتگو با مهر اظهار کرد: میانگین سنی مبتلایان به کووید ۱۹ در شهرستان اسفراین ۴۵ سال و ابتلاء در رده‌های سنی متفاوت است و دیگر نمی‌شود گفت که جوانان، حتی کودکان و نوجوان از این بیماری در امان هستند چرا که در بین مبتلایان کودک ۲ ساله و سالمند ۹۴ ساله نیز دیده می‌شوند.

رئیس دانشکده علوم پزشکی اسفراین ادامه داد: چوپانان و کشاورزان کمترین میزان ابتلاء به ویروس کرونا را داشته‌اند و بعضی مشاغل آزاد، کارمندان و دانش آموزان از جمله افراد دیگر مبتلا به ویروس کووید ۱۹ در اسفراین هستند و بر این اساس باید گفت به طور کلی هیچکس نسبت به این بیماری مصون نیست.

وی همچنین از افزایش ۲۵ درصدی فوتی‌های مبتلا به کرونا در شهرستان اسفراین خبر داد.

ایلدرآبادی اضافه کرد: آمار مبتلایان به ویروس کرونا در اسفراین متأسفانه روز به روز بیشتر می‌شود و بیش از پیش به وضعیت قرمز نزدیک تر شده‌ایم.

رئیس دانشکده علوم پزشکی اسفراین بیان کرد: علیرغم بازدیدهای مشترک با سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف از اصناف، با عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی از سوی بعضی از اصناف و شهروندان رو به رو هستیم.

وی در پایان از رسانه‌ها خواست سطح آگاهی و هوشیاری مردم را نسبت به افزایش مبتلایان و همچنین رعایت کردن پروتکل‌های بهداشتی افزایش دهند.

گفتنی است طبق اعلام سخنگوی وزارت بهداشت استان خراسان شمالی در وضعیت قرمز شیوع کرونا قرار دارد.