تشکیل ۲۰ پرونده تخلف برای شرکت های تأمین کننده نهاده های دامی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد درویش کردار از تشکیل پرونده تخلف گران فروشی برای ۲۰ شرکت در زمینه تأمین انواع نهاده‌های دامی در گیلان خبر داد و گفت: بر اساس بررسی به عمل آمده و گشت‌های مشترک بازرسی با کارشناسان مغایرت زیادی در خصوص عرضه و قیمت فروش انواع نهاده‌ها و خوراک دام از سوی شرکت‌های وارد کننده کشف شده است.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت گیلان ادامه داد: در طرح پایش نهاده‌های دامی، نظارت بر عملکرد واحدهای توزیع کننده نهاده در دستور کار قرار دارد و به صورت مستمر برای مهار گران‌فروشی و جلوگیری از اخلال در بازار و نهایتاً کاهش قیمت مرغ و گوشت در گیلان تلاش می‌شود.

وی با اشاره به اینکه با متخلفین عرضه عمده نهاده‌های دامی مماشات نخواهد شد، افزود: ارزش ریالی تخلفات ارزیابی شده برای ۲۰ پرونده این شرکت بیش از ۷ میلیارد و ۲۰۶ میلیون ریال بود که به اداره کل تعزیرات با مستندات لازم به منظور اعمال قانون ارسال شده است.

درویش کردار خواستار همکاری مرغداران و تشکلهای مربوطه برای پیگیری و برخورد با تخلفات موجود از طریق ارائه مستندات و اطلاعات صحیح شد.