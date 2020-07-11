‌به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام جو صبح شنبه در بازدید از کارگاه احداث تونل دوم گردنه حیران اردبیل عنوان کرد: مطالعه این مسیر به صورت استانی در سال ۹۷ توسط اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل آغاز و طراحی پروژه تونل دوم گردنه حیران انجام شد.

وی در خصوص تأمین اعتبار این تونل بیان کرد: طی سفر ریاست جمهوری به استان اردبیل توانستیم بخش اولیه اعتبارات احداث این تونل را برای شروع عملیات اجرایی جذب کنیم.

استاندار اردبیل در تشریح طول مسیر اجرایی تونل بیان کرد: تونل دوم گردنه حیران ۶۵۰ متر است که با احتساب جاده سازی لازم برای ورودی و خروجی مسافت این تونل نزدیک به ۲ هزار و ۲۰۰ متر می‌رسد.

بهنام جو افزود: این پروژه خوشبختانه طبق مصوبات انجام شده در سفر ریاست جمهوری به استان اردبیل بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان تأمین اعتبار گردید با برگزاری مناقصه این پروژه اداره راه و شهرسازی استان توانست پیمانکار این طرح را نیز انتخاب و به کارگیری کند.

وی تصریح کرد: هم اکنون پیمانکار این طرح کار تجهیز و نصب پرتال را آغاز کرده و تا ده روز آینده عملیات حفاری تونل به صورت رسمی آغاز خواهد شد.

استاندار اردبیل ادامه داد: بر اساس روال عادی قرارداد این تونل با پیمانکار به مدت ۳۰ ماه منعقد شده اما در جهت خدمت رسانی سریع‌تر به مردم، امروز مقرر شد تا اول اردیبهشت ماه سال آینده حفاری این تونل به پایان برسد.

بهنام جو از تسریع در روند ساخت این تونل خبر داد و گفت: با توجه به برنامه ریزی های انجام شده و تاکید به پیمانکار مبنی بر تسریع در روند ساخت این پروژه، اتمام و بهره برداری از این تونل که یکی از مطالبات اصلی مردم استان است تا اول خردادماه سال آینده انجام شود.‌

وی بیان کرد: با بهره‌برداری از این تونل شاهد کاهش ترافیک سنگین این مسیر و کاهش حوادث رانندگی خواهیم بود و تردد مسافرین و خودروهای سبک و سنگین به طور چشمگیری تسهیل خواهد شد.