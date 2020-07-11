امضای  قرارداد فرزاد B در آینده نزدیک

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود کرباسیان مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران امروز در مراسم امضای قرارداد طرح توسعه و بهره برداری میدان نفتی یاران با بیان اینکه با وجود مشکلات متعدد و همچنین شرایط تحریمی اوضاع میادین مشترک به نتیجه رسیده است، گفت: جکت فاز ۱۱ پارس جنوبی چندی پیش با حضور رئیس جمهور نصب شد این در حالی است که بخش دریایی فاز ۱۱ پارس جنوبی نیز به اتمام رسیده و بخش خشکی آن نیز امسال تکمیل و به نتیجه خواهد رسید.

وی ادامه داد: درباره میدان بلال هم باید گفت قرارداد مربوط به آن به زودی منعقد شده و فرآیند اجرایی آن تکمیل می‌شود.

به گفته این مقام مسئول، میدان گازی فرزاد B نیز معین شده و قرارداد آن در آینده نزدیک امضا خواهد شد.

کرباسیان با اعلام اینکه اوضاع میدان یادآوران و آزادگان در آینده نزدیک تعیین تکلیف و قرارداد آن اجرا می‌شود، اظهار داشت: درباره ۳۳ پروژه نگهداشت و افزایش برداشت میادین نیز باید گفت به زودی تعیین تکلیف آن نهایی می‌شود.

کرباسیان از آغاز عملیات توسعه در آزادگان و یادآوران خبر داد و افزود: در زمینه پروژه‌های نگهداشت و افزایش تولید نفت، نفت‌شهر میدان‌مشترک است که قراردادش امضا شده است و قرارداد فروزان و رشادت هم در هفته‌های آینده عملیاتی می‌شود.

وی همچنین گفت: سه قرارداد بر مبنای الگوی جدید قراردادهای نفتی در میدان‌های مشترک خواهیم داشت شامل چنگوله و سهراب و لایه‌های نفتی پارس جنوبی که کار از طرف نفت تمام است و منتظر برنامه و بودجه هستیم.