مهلت دریافت آثار یازدهمین همایش سیرۀ علوی به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین حاتمی، دبیر علمی یازدهمین همایش علمی سیره علوی اعلام کرد: مهلت دریافت آثار یازدهمین همایش علمی پژوهشی سیرۀ علوی به پایان رسید.

وی گفت: با عنایت حق تعالی در ۱۵ تیرماه ۱۳۹۹ فعالیت علمی و داوری مقالات یازدهمین همایش «سیره علوی با رویکرد سلامت» به پایان رسید و در مجموع ۱۶۰ مقاله دریافت شد که در این میان، ۹۱ مقاله پذیرش نهایی شدند.

حاتمی ادامه داد: از ۹۱ مقاله دریافتی ۲۹ مقاله به صورت سخنرانی و ۶۲ مقاله به صورت پوستر توسط داوران تأیید شده است.

دبیر علمی یازدهمین همایش علمی سیرۀ علوی اظهار کرد: داوری مقالات کاملاً علمی و بر اساس ساختارها و قوانین مربوط به همایش توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های مختلف انجام شد.

وی اضافه کرد: مقالات پذیرفته شده دارای سطح علمی بالایی هستند حتی با وجود اینکه همایش امسال تک زبانه و ملی بود استقبال زیادی صورت گرفت.

حاتمی گفت: هیچ گونه مبلغی برای پذیرش مقالات دریافت نشده و طبق روال سال‌های قبل همایش امسال نیز رایگان صورت گرفته است و در طی روزهای آتی گواهی همه افرادی که مقالات آنها پذیرش شده چاپ و اسکن شده و برای آنها ارسال می‌شود. بعد از نمایه شدن مقالات در isc ، سی دی مقالات پذیرفته شده همایش تهیه می‌شود.

حاتمی در پایان اعلام کرد: با توکل بر خدا در شهریور ماه سال جاری، همایش به صورت مجازی در دانشگاه علوم پزشکی لرستان برگزار می‌گردد و صاحبان مقالات برتر به ارائه مقاله خود می‌پردازند.