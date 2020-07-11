زمین خواری ۹ هزار مترمربعی در روستای «چهارباغ» گرگان

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی هاشمیان اظهارکرد: برای عضو سابق شورای روستای چهارباغ گرگان به اتهام زمین خواری، کیفرخواست صادر شد.

وی افزود: این فرد ۹ هزار مترمربع از اراضی ملی روستای چهارباغ را بدون مجوز فروخته و پول آن را به حساب خود واریز کرده بود.

هاشمیان ادامه داد: این زمین خواری پس از بررسی گزارش های مردمی در روستای چهارباغ گرگان کشف شد.

وی اضافه کرد: عضو سابق شورای روستای چهارباغ در این باره دستگیر و پس از تکمیل تحقیقات کیفرخواست برای وی در شعبه هفتم دادیاری دادسرای گرگان صادر شد.

وی گفت: هرگونه نقل و انتقال و خرید و فروش اراضی ملی فروخته شده در چهارباغ تا زمان صدور رای دادگاه ممنوع است.

هاشمیان با تاکید بر این که خرید و فروش اراضی ملی و دولتی در روستاها تابع تشریفات خاصی است که حتما باید طی شود، تاکید کرد: اعضای شورا مجاز به فروش اراضی دولتی و ملی نیستند و مردم هنگام خرید این گونه اراضی مراقب باشند تا گرفتار نشوند.