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۲۱ تیر ۱۳۹۹، ۱۰:۵۲

رئیس کل دادگستری گلستان خبرداد

زمین خواری ۹ هزار مترمربعی در روستای «چهارباغ» گرگان

زمین خواری ۹ هزار مترمربعی در روستای «چهارباغ» گرگان

گرگان- رئیس کل دادگستری گلستان از تشکیل پرونده برای عضو سابق شورای روستای چهارباغ گرگان به اتهام زمین خواری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی هاشمیان اظهارکرد: برای عضو سابق شورای روستای چهارباغ گرگان به اتهام زمین خواری، کیفرخواست صادر شد.

وی افزود: این فرد ۹ هزار مترمربع از اراضی ملی روستای چهارباغ را بدون مجوز فروخته و پول آن را به حساب خود واریز کرده بود.

هاشمیان ادامه داد: این زمین خواری پس از بررسی گزارش های مردمی در روستای چهارباغ گرگان کشف شد.

وی اضافه کرد: عضو سابق شورای روستای چهارباغ در این باره دستگیر و پس از تکمیل تحقیقات کیفرخواست برای وی در شعبه هفتم دادیاری دادسرای گرگان صادر شد.

وی گفت: هرگونه نقل و انتقال و خرید و فروش اراضی ملی فروخته شده در چهارباغ تا زمان صدور رای دادگاه ممنوع است.

هاشمیان با تاکید بر این که خرید و فروش اراضی ملی و دولتی در روستاها تابع تشریفات خاصی است که حتما باید طی شود، تاکید کرد: اعضای شورا مجاز به فروش اراضی دولتی و ملی نیستند و مردم هنگام خرید این گونه اراضی مراقب باشند تا گرفتار نشوند.

کد مطلب 4970814

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