به گزارش خبرنگار مهر، رضا گروسی صبح شنبه در جلسه شورای هماهنگی دستگاه‌های عضو وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در اداره کار برگزار شد، اظهار کرد: با تشکیلات جلسات مستمر تلاش می‌کنیم چالش‌ها کمتر و خدمت رسانی تسهیل شود.

وی افزود: علیرغم تنگناهای مالی تسهیلات خوبی برای کاهش آسیب‌ها اختصاص داده شده تا چرخه تولید برقرار باشد و متوقف نشود.

گروسی تصریح کرد: ۷۳۱ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال در شرایط کرونا سهم استان است که در ۱۴ رسته شغلی با سود ۱۲ درصد داده می‌شود که سه ماه استراحت دارد.

وی یادآور شد: تا پایان تیرماه فرصت ثبت نام و تا پایان مردادماه فرصت پرداخت توسط بانکهاست و فرصت خیلی کم است و اگر پرونده متقاضیان بسرعت بررسی نشود این اعتبار چون شناور است باز می‌گردد.

گروسی تصریح کرد: حتی افراد غیر بیمه‌ای می‌توانند از تسهیلات استفاده کنند و مدیران واحدها و بانک‌ها با تسریع در امور پیگیر باشند تا این اعتبارات باز نگردد.

حل مشکلات بحرانی در اولویت باشد

مدیرکل کار استان تصریح کرد: ده‌ها واحد مشکل دار و بحرانی داریم که باید تعیین تکلیف شود و بیش از ۵۰ واحد هم توسط بانک‌ها تملک شده که باید احیا و یا بازگشت به مالک اصلی اقدام کنیم تا تولید متوقف نشود و این کار یک دستور انقلابی می‌خواهد.

وی ادامه داد: حدود ۵۰ واحد بحرانی و مشکل دار در استان داریم باید تدبیر کنیم و نقش اداره کار و سازمان صمت مشخص شود تا کارها به سرانجام برسد.

گروسی افزود: اگر در برنامه شش ماه بتوانیم در هر جلسه برای رفع موانع تولید دو کارخانه اقدام شود مشکلات حل می‌شود.

وی گفت: در اداره کار بیش از ۱۰۰۰ پرونده شکایت بررسی و در حوزه اشتغال پاسخ داده شده است.

چرخیدن به سمت مردم هزینه دارد

مدیرکل کار استان در پاسخ به انتقاد نماینده قزوین مبنی بر تفسیر قانون به سمت مردم از سوی مدیران اظهار داشت:. مدیر باید بر اساس شاخص دستگاه اجرایی حرکت کند و هر کاری خارج از مقررات از سوی دستگاه نظارتی موجب پاسخگویی به این نهادها می‌شود لذا دست مدیر بسته می‌شود و باید سیستم در سطح کلان اصلاح شود تا مدیران در مسیر حقوق مردم اختیار تصمیم گیری داشته باشند.

وی بیان کرد: مدیر را مردم قضاوت نمی‌کنند بلکه مدیران بالادستی با شاخص‌های خودشان ارزیابی می‌کنند و مدیر نمی‌تواند خارج از قانون و مقررات حرکت کند.

گروسی تصریح کرد: رویکرد ما تلاش جدی برای حل مشکلات کارگری و گره گشایی از موانع تولید و کمک به جهش و رونق تولید است.