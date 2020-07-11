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۲۱ تیر ۱۳۹۹، ۱۱:۱۰

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی یاسوج خبر داد:

فروش داروی رمدسیویر بابرچسب تقلبی دربازار آزاد/فناوری تولید داریم

فروش داروی رمدسیویر بابرچسب تقلبی دربازار آزاد/فناوری تولید داریم

یاسوج- معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: داروی رمدسیویر با برچسب تقلبی به قیمت های نجومی توسط برخی افراد سودجو در بازار آزاد به فروش می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، امام بخش قائدی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران، افزود: هیچ نمونه مورد تائیدی از داروی رمدسیویر در بازار وجود ندارد.

وی ابراز داشت: تمام نمونه‌های موجود آن در بازار غیر رسمی، غیرمجاز و تقلبی محسوب می‌شود.

قائدی گفت: داروی رمدسیویر با پیگیری سازمان غذا و دارو وارد کشور شده و برای انجام کارآزمایی بالینی در اختیار معاونت تحقیقات وزارت بهداشت قرار گرفته است.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: رمدسیویر هنوز در پروتکل درمانی بیماری کرونا وجود ندارد.

قائدی بیان داشت: پزشکان از تجویز این دارو و سرگردانی خانواده بیماران جدا خودداری کنند.

وی عنوان داشت: شرکت‌های تولید داخل، فناوری تولید این دارو را در اختیار دارند و به محض تائید آن توسط کمیته علمی مبارزه با کرونا وارد مدار تولید خواهد شد.

کد مطلب 4970820

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