فروش داروی رمدسیویر بابرچسب تقلبی دربازار آزاد/فناوری تولید داریم

به گزارش خبرنگار مهر، امام بخش قائدی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران، افزود: هیچ نمونه مورد تائیدی از داروی رمدسیویر در بازار وجود ندارد.
وی ابراز داشت: تمام نمونههای موجود آن در بازار غیر رسمی، غیرمجاز و تقلبی محسوب میشود.
قائدی گفت: داروی رمدسیویر با پیگیری سازمان غذا و دارو وارد کشور شده و برای انجام کارآزمایی بالینی در اختیار معاونت تحقیقات وزارت بهداشت قرار گرفته است.
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: رمدسیویر هنوز در پروتکل درمانی بیماری کرونا وجود ندارد.
قائدی بیان داشت: پزشکان از تجویز این دارو و سرگردانی خانواده بیماران جدا خودداری کنند.
وی عنوان داشت: شرکتهای تولید داخل، فناوری تولید این دارو را در اختیار دارند و به محض تائید آن توسط کمیته علمی مبارزه با کرونا وارد مدار تولید خواهد شد.
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