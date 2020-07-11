فروش داروی رمدسیویر بابرچسب تقلبی دربازار آزاد/فناوری تولید داریم

به گزارش خبرنگار مهر، امام بخش قائدی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران، افزود: هیچ نمونه مورد تائیدی از داروی رمدسیویر در بازار وجود ندارد.

وی ابراز داشت: تمام نمونه‌های موجود آن در بازار غیر رسمی، غیرمجاز و تقلبی محسوب می‌شود.

قائدی گفت: داروی رمدسیویر با پیگیری سازمان غذا و دارو وارد کشور شده و برای انجام کارآزمایی بالینی در اختیار معاونت تحقیقات وزارت بهداشت قرار گرفته است.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: رمدسیویر هنوز در پروتکل درمانی بیماری کرونا وجود ندارد.

قائدی بیان داشت: پزشکان از تجویز این دارو و سرگردانی خانواده بیماران جدا خودداری کنند.

وی عنوان داشت: شرکت‌های تولید داخل، فناوری تولید این دارو را در اختیار دارند و به محض تائید آن توسط کمیته علمی مبارزه با کرونا وارد مدار تولید خواهد شد.