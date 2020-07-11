به گزارش خبرنگار مهر، بیژن نامدار زنگنه امروز در مراسم امضای بهره برداری و طرح توسعه میدان نفتی یاران با بیان اینکه شرایط سختی به لحاظ کرونا و تحریم‌ها در حال حاضر حاکم است، گفت: نهایت تلاش خود را می‌کنیم تا از فشار به مردم در بخش نفت کاسته شود. در همین راستا حداکثر توان خود را به کار گرفته‌ایم تا محصولات بهداشتی را که مورد استفاده مردم است، در حالت حداکثری تولید کنیم.

وی افزود: محصولاتی که پایه واساس آن مربوط به صنعت پتروشیمی است، شامل شوینده‌ها، مواد ضدعفونی و مواد اولیه برخی پوشش‌ها و لوازم ایمنی درمانی است.

وزیر نفت با اعلام اینکه در شرایط کنونی ایجاد اشتغال برای مردم نیز از اهمیت بالایی برخوردار است، اظهارداشت: با وجود اینکه در شرایط سخت قرار داریم که کمبود منابع وجود دارد اما ظرفیت تولید خود را تا حداکثر ممکن بالا می بریم تا هر وقت لازم شد با توان تولیدی بالا به بازار برگشته و سهم خود را از بازار نفت بگیریم.

به گفته این مقام مسئول، ایران تسلیم نمی‌شود و با قدرت به توانمندسازی صنعت نفت خود ادامه خواهد داد که امضای قرارداد بهره برداری و توسعه میدان مشترک نفتی یاران از نمونه‌های چنین تصمیمی است.

زنگنه با اعلام اینکه در میدان گازی مشترک پارس جنوبی با حداکثر توان در حال تولید هستیم و از ۲۷ فاز برداشت انجام می‌دهیم، توضیح داد: بهره برداری از دو پالایشگاه مربوط به پارس جنوبی به دلیل تحریم‌ها به کندی انجام شد اما با حداکثر توان به تولید می‌پردازیم.

این عضو کابینه دولت دوازدهم با تأکید بر اینکه هیچ قرارداد IPC را بدون حضور شرکت ایرانی منعقد نمی‌کنیم، ادامه داد: میدان گازی بلال که اثبات شده است یال شرقی پارس جنوبی است و همچنین میدان گازی فرزاد بی به زودی تعیین تکلیف و قرارداد آن نهایی می‌شود. این در حالی است که قرارداد میدان پایدار غرب و آبان نیز نافذ شده است.

زنگنه تصریح کرد: به جرأت می‌توان گفت تمامی قراردادهای میادین نفتی و گازی کشور تا پایان فعالیت این دولت تعیین تکلیف شده و سروسامان می‌گیرد.

وی با بیان اینکه مدل قراردادیIPC همان شکل تکامل یافته بیع متقابل است، گفت: چون این شکل قرارداد جدید بود مخالف‌هایی داشت. به طور کلی هر چه جدید باشد، مخالفانی دارد، در حالی که این قراردادهای IPC جدید نبود و تنها نوع تکامل یافته فرم بیع متقابل بود که در آن پاداش به بهره بردار بر اساس افزایش تولید داده می‌شد.

وزیر نفت ادامه داد: در این قراردادی که امروز امضا می‌شود نیز ۲.۵ دلار برای هر بشکه برای افزایش برداشت به عنوان پاداش در نظر گرفته شده است. این قرارداد ۱۰ ساله است که می‌تواند بیشتر نیز باشد.

به گفته این مقام مسئول نمی‌شود مسائل امروز نفت را با مدل صد سال قبل مدیریت کرد. در شرایط کنونی به شرکت‌های دانش بنیان نیاز داریم. چنانچه در بخش بازرگانی نفت نیز شرکت‌های هر چند کوچک ایرانی فعال شده‌اند که در بخش‌های مختلف به ما کمک می‌کنند. این در حالی است که همچنان زیر بغل آنها را گرفته‌ایم اما در صورت رفع تحریم‌ها، می‌توانند نقش مؤثری در بخش بازرگانی نفت ایفا کنند.