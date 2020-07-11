به گزارش خبرنگار مهر، مؤسسه خانه اخلاق پژوهان جوان از سال ۱۳۹۴ فعالیت رسمی خود را با برگزاری جلسات و کارگاه‌های فلسفه اخلاق آغاز نموده است و از ابتدای تابستان امسال به منظور تسهیل دسترسی علاقه‌مندان و پژوهشگران به کتب و منابع حوزه اخلاق، کتابخانه تخصصی این رشته را راه‌اندازی کرده است.

این کتابخانه تاکنون مجموعه‌ای غنی از کتاب‌های اخلاق در زبان فارسی را جمع‌آوری کرده است و همگام با بازار نشر، جدیدترین آثار منتشرشده نیز در اختیار مراجعین قرار خواهد گرفت. همچنین امکان دسترسی به مقالات و نشریات تخصصی اخلاق برای اعضای کتابخانه فراهم شده است.

از جمله فعالیت‌های کتابخانه تخصصی اخلاق، انتشار فصلنامه اثیکا است که فهرستی از کتاب‌های تازه‌نشر زبان انگلیسی را در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهد و پژوهشگران را با جدیدترین موضوعات حوزه اخلاق آشنا می‌سازد.

بخش الکترونیک این کتابخانه نیز دسترسی به ده‌ها هزار عنوان کتاب اخلاق در زبان انگلیسی را برای پژوهشگران این رشته فراهم کرده است.

کتابخانه مجازی که شامل کتب فارسی و انگلیسی نیز می‌باشد، در دست راه‌اندازی است.

سالن مطالعه این کتابخانه با فضایی آرام و مجهز جهت مطالعه و پژوهش در خدمت دانش‌پژوهان عزیز است.

گفتنی است این کتابخانه همه‌روزه، حتی ایام تعطیل، از ساعت ۷:۳۰ تا ۲۱ آماده خدمت‌رسانی به مراجعین است و علاقه‌مندان برای اطلاع از شرایط عضویت و اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره ۰۹۳۹۰۷۲۷۶۱۴ تماس بگیرند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص فعالیت‌های خانه اخلاق‌پژوهان جوان می‌توانید به سایت www.EthicsHouse.ir مراجعه کنید.