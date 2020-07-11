عملیات پاکسازی خط مرزی ایران و عراق از لوث داعش آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «عبد الامیر کامل الشمری» معاون فرمانده عملیات مشترک عراق، امروز اعلام کرد که عملیات پاکسازی مرزهای مشترک این کشور با ایران از لوث تروریست‌های داعش آغاز شد.

وی با بیان این مطلب افزود: صبح امروز مرحله چهارم عملیات «ابطال العراق» با هدف تعقیب و گریز بقایای تروریست‌ها، برقراری امنیت و ثبات در استان دیالی و نیز پاکسازی و بازرسی نوار مرزی با جمهوری اسلامی ایران و ورود به عملیات ویژه در مناطقی که عناصر داعش از آن برای اجرای عملیات تروریستی و پناه گرفتن استفاده می‌کنند، آغاز شد.

الشمری در ادامه گفت که این عملیات به دستور «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح و با نظارت فرماندهی عملیات مشترک آغاز شده است.

معاون فرمانده عملیات مشترک عراق اعلام کرد که در این عملیات مساحتی بالغ بر ۱۷ هزار و ۶۸۵ کیلومتر مربع پاکسازی می‌شود.