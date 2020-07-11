افزایش احتمال مرگ و میر کووید۱۹ با قند خون بالا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، تحقیقی جدید نشان می‌دهد احتمال مرگ و میر بیماران مبتلا به کووید ۱۹ که سطح قند خون آنان بالا و بدون ابتلا به دیابت بالا هستند، ۲ برابر بیشتر از افرادی با قند خون پایین است.

در این پژوهش محققان چینی بیماران مبتلا به کووید ۱۹ را بررسی کردند که با قند خون بالا در بیمارستان‌های مختلف ایالت ووهان بستری شده و بعداً فوت کرده بودند.

یافته‌های تحقیق آنان نشان می‌دهد حتی قندخون بالا در افرادی که به دیابت مبتلا نیستند با خطر بالای مرگ و میر ناشی از کووید ۱۹ مرتبط است. آنها توصیه می‌کنند بیمارستان‌ها هنگام بستری شدن بیماران با علائم ابتلا به ویروس کرونا قند خون افراد را کنترل کنند.

پژوهشگران چینی بین ۲۴ ژانویه تا ۱۰ فوریه ۲۰۲۰ میلاد قند خون ناشتای ۶۰۵ بیمار بستری شده در بیمارستان‌های ایالت ووهان را بررسی کردند. در کنار آن آنها اطلاعات مردم شناختی و بالینی، نتایج ۲۸ روزه، شدت پنومنی در بیماران با این شرایط و همچنین شرایط بستری را نیز در نظر گرفتند.

۳۴ درصد افراد شرکت کننده در این تحقیق سابقه یک یا چند بیماری زمینه‌ای را داشتند اما هیچکدام از آنها به دیابت مبتلا نبودند. جالب آنکه فشار خون بالا در بیشتر شرکت کنندگان مشاهده شده بود. همچنین حدود یک سوم از بیماران قند خون بالا داشتند.

نتایج نشان داد احتمال مرگ بیمارانی با قند خون بالا ۲.۳ بار بیشتر از افرادی با قند خون پایین بود. علاوه بر آن طبق یافته‌ها احتمال مرگ مردان مبتلا به کووید ۱۹ که با قند خون بالا بستری می‌شدند، ۷۵ درصد بیشتر از زنانی با قند خون مشابه بود.

به گفته مولفان پژوهش، این نتایج نشان می‌دهد قند خون بالا نشانی از احتمال بالای مرگ و میر ناشی از ابتلا به ویروس کرونا است.

این پژوهش در ژورنال «دیابتولوژیا»(Diabetologia) منتشر شده است.